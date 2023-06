O vencedor do PGA Championship, Brooks Koepka, impulsiona os Panthers para a próxima final da Stanley Cup após um tweet controverso

TO Florida Panthers está se preparando para nivelar o campo de jogo no Stanley Cup Final com uma vitória no jogo 4, e a multidão recebeu um impulso de energia de ninguém menos que Brooks Koepka. Usar uma camisa de Aaron Ekblad ao fazê-lo adiciona uma camada extra de hilaridade, considerando suas interações anteriores.

Brooks Koepka é o melhor líder de torcida

O reinante Vencedor do Campeonato PGA teve a prestigiosa honra de subir ao palco e liberar suas habilidades no enorme tambor taiko dos Panthers antes do jogo. Vale a pena notar que o técnico do Dolphins, Mike McDaniel, também tentou isso no início dos playoffs.

Koepka exibiu uma forma sólida e um ritmo impressionante durante sua sessão de bateria pré-jogo, deixando todos animados para a próxima batalha no gelo. Agora, vamos falar sobre a escolha do traje. É muito engraçado que ele decidiu vestir um Aaron Oakleaf camisa, considerando as trocas acaloradas entre os dois nos últimos meses.

Ekblad esclarece as coisas

A porra de um Cone de Trânsito

Mas não tire conclusões precipitadas ainda. O próprio Ekblad esclarece que a camaradagem deles não é o que parece. Na época em que Koepka se referia a Ekblad como um “porra de cone de trânsito”, os Panteras ainda lutavam com unhas e dentes para garantir uma vaga na pós-temporada.

Avanço rápido para o presente, onde eles se encontram competindo por seu primeiro Copa Stanley na história da franquia, e Ekblad conseguiu fazer as pazes com a estrela do golfe.

No entanto, apenas alguns minutos depois Jogo 4, Ekblad cometeu um erro caro com uma mudança ruim, potencialmente levando ao primeiro gol do time adversário no jogo. Em resposta, Koepka poderia ter descartado rapidamente a camisa e jogado em um canto de sua suíte, expressando sua frustração com o rumo dos acontecimentos.