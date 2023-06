O vídeo mostra Conor McGregor e a suposta vítima de estupro entrando no banheiro do jogo Miami Heat, a equipe jurídica de McGregor responde

A equipe de Conor McGregor divulgou uma declaração em resposta a um novo vídeo que surgiu sobre acusações de agressão sexual contra a estrela do UFC.

Na quinta-feira, foi noticiado que McGregor é acusado de forçar uma mulher no jogo 4 das finais da NBA entre o Miami Heat e o Denver Nuggets, que aconteceu em 9 de junho no Kaseya Center, em Miami. A história foi relatada pela primeira vez pelo TMZ, que divulgou um vídeo que supostamente mostra McGregor entrando em um banheiro com o acusador.

Veja o vídeo aqui:

No breve clipe, McGregor pode ser visto alcançando uma mulher e guiando-a em direção ao banheiro. Não está claro quais eram suas intenções, se a mulher foi conduzida à força e que papel a segurança desempenhou na interação (vários homens grandes são mostrados reunidos em frente à entrada do banheiro, o que pode não estar relacionado à atividade de McGregor).

A conselheira de McGregor, Barbara R. Llanes (via Kessler PR Group), divulgou a seguinte declaração ao MMA Fighting em resposta ao vídeo:

“Depois que o vídeo foi divulgado pelo TMZ, a advogada da reclamante agora mudou sua história. O Sr. McGregor saúda a investigação, que ele acredita firmemente que mostrará que as alegações contra ele são falsas. Depois de não responder ao pedido de dinheiro feito pelo advogado do reclamante, ela recorreu à mídia para fazer pressão. Isso não é mais do que um shakedown.

TSN foi o primeiro a relatar a declaração.

Na segunda-feira passada, o advogado Ariel Mitchell, representando a suposta vítima, emitiu uma carta de demanda para McGregor e sua gestão que inclui acusações sérias dirigidas ao lutador, sua segurança e segurança do Miami Heat. A carta mencionava “agressão sexual, agressão, restrição ilegal, sequestro, imposição intencional de sofrimento emocional, imposição negligente de sofrimento emocional” e estabelecia um prazo de 19h EST em 12 de junho de 2023, para a equipe de McGregor responder antes que Mitchell prosseguisse com o litígio.

Também é observado na carta que McGregor supostamente forçou a mulher a ir ao banheiro, o que possivelmente é contradito pela nova filmagem.

A equipe jurídica de McGregor respondeu à carta de Mitchell com uma declaração que dizia: “As alegações são falsas. O Sr. McGregor não será intimidado.

O UFC e a organização Miami Heat também divulgaram declarações abordando as acusações, que podem ser lidas abaixo:

UFC “A organização está ciente das recentes alegações sobre Conor McGregor e continuará reunindo detalhes adicionais sobre o incidente. O UFC permitirá que o processo legal ocorra antes de fazer qualquer declaração adicional”.

calor de Miami “Estamos cientes das alegações e estamos conduzindo uma investigação completa. Enquanto aguardamos o resultado da investigação, reteremos mais comentários.

A polícia de Miami confirmou ao MMA Fighting que a unidade de vítimas especiais da agência está “investigando uma denúncia que foi registrada no domingo, 11 de junho de 2023”. Nenhuma informação adicional foi divulgada devido ao caso ser uma investigação aberta.

A carta de demanda de Mitchell inclui uma descrição do suposto incidente, com o acusador alegando que McGregor “enfiou a língua na boca da vítima e a beijou agressivamente” depois que McGregor e a segurança a isolaram no banheiro masculino VIP. McGregor é então acusado de forçar o acusador a fazer sexo oral e, posteriormente, de impedi-la de sair de um banheiro e tentar sodomizá-la. A carta afirma que a acusadora escapou da situação, mas esqueceu sua bolsa, que só conseguiu recuperar da equipe de segurança de McGregor após “vários apelos desesperados”.

Mitchell observou que “imediatamente após o ataque, a vítima contatou a polícia e contratou esta empresa”.

Esta não é a primeira vez que McGregor é acusado de agressão sexual. Em 2018, a polícia irlandesa investigou uma denúncia de que McGregor teria estuprado uma mulher em um hotel de Dublin. Nenhuma acusação foi apresentada e a suposta vítima processou-o na esfera cível, sendo a resolução do caso atualmente desconhecida.

Em 2020, McGregor foi preso pela polícia francesa após ser acusado de se expor a uma mulher no banheiro de um bar; ele acabou não sendo acusado de um crime.

McGregor é atualmente apresentado como treinador em O lutador final 31, com a temporada gravada anteriormente e atualmente no ar na ESPN. Ele e o técnico adversário Michael Chandler devem se enfrentar em uma luta dos meio-médios em uma data ainda a ser definida. Não se sabe se essas alegações afetarão o status da luta ou do show.