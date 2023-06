O Windows 11 funcionará no Ryzen de 1ª geração? (2023)

O Windows 11 é a versão mais recente da Microsoft e está disponível para atualização gratuita em todos os dispositivos que executam o Windows 10 e atendem aos requisitos mínimos do sistema.

Mas muitos usuários estão atualmente no processador Ryzen de 1ª geração e se perguntam: “o Windows 11 funcionará no Ryzen de 1ª geração? Este post é para você, se você também é um desses usuários. Aqui, responderei diretamente a essa pergunta e ajudarei você a ter uma ideia.

O Windows 11 funcionará no Ryzen de 1ª geração?

A coisa mais lamentável sobre os usuários da 1ª geração do Ryzen é que a Microsoft não o incluiu na lista de suporte do Windows 11. Portanto, se você estiver no Windows 11 usando seu Ryzen de 1ª geração, não poderá atualizá-lo para a versão mais recente.

Os processadores Ryzen de 1ª geração carecem de recursos de hardware e segurança, portanto, a Microsoft não permite que os usuários atualizem para a versão do Windows. Esses processadores têm travamentos fatais mais altos do que o hardware mais novo, é por isso que o Windows 11 ficará instável na versão, então não há uma maneira oficial de atualizar seu Windows.

A Microsoft disse que o Windows 11 é mais confiável do que as versões anteriores e atualizou a segurança e a otimizou melhor. Portanto, por razões óbvias, ele precisará de hardware moderno para uma experiência de usuário suave e melhor.

Mas como o Ryzen de 1ª geração não oferece todos esses recursos para funcionar sem problemas, o Windows 11 não será compatível.

Se discutirmos isso com mais profundidade, o Windows 11 precisa do Trusted Platform Module (TPM) 2.0 para garantir que as atualizações de segurança do Windows 11 funcionem melhor. Mas o Ryzen de 1ª geração não possui o hardware de segurança.

A geração mais antiga do Ryzen é mais instável do que a geração mais recente, e o Windows 11 precisa de processadores modernos para funcionar sem problemas.

Como instalar o Windows 11 no Ryzen 2023 de 1ª geração

Embora não haja um lançamento oficial da Microsoft para a 1ª geração do Ryzen e você não possa pular diretamente para o Windows 11 a partir do Windows 10, existem alguns truques que você pode seguir para instalar o Windows 11 na geração anterior.

Mas você precisa atender aos requisitos mínimos de hardware, que são:

Núcleos : Dois ou mais

BATER : 4GB

Armazenar : 64 GB

firmware : TPM 2.0, Comnetizado, DCH

Você também deve ter em mente que a Microsoft não permite oficialmente a instalação no Ryzen de 1ª geração e também não é recomendado. Então, cabe a você decidir se quer correr o risco.

O processo de instalação começa removendo as restrições e ignorando o TPM 2.0 para tornar seu Ryzen de 1ª geração compatível com o Windows 11.

Etapa 1: alterar o valor da chave do registro

Antes de mudar a chave do registro, você deve saber que qualquer valor ou nome incorreto pode levar sua máquina a sérios problemas e também pode ser necessário reinstalar o Windows. Portanto, siga os passos cuidadosamente e por sua conta e risco:

Primeiro, clique com o botão direito do mouse no ícone do Windows localizado no canto inferior esquerdo.

Em seguida, selecione o CORRER opção lá.

Agora, digite regedit na caixa e clique OK .

Em seguida, clique na seta ao lado de HKEY_LOCAL_MACHINE para expandi-la.

Depois disso, selecione Configurar .

Então clique MoSetup .

Agora, clique com o botão direito em AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU.

Depois disso, selecione Modificar .

Em seguida, insira o nome do valor como REG_DWORD e o valor 1.

Finalmente, clique OK para salvar as alterações.

Etapa 2: baixar o Windows 11

Depois de alterar com sucesso o valor da chave de registro, você precisa baixar o Windows 11 do site oficial loja da Microsoft. Então, vá para o site, clique no botão de download e espere até que seja feito.

Etapa 3: criar uma unidade USB inicializável

Para instalar o Windows 11, você precisará criar uma unidade USB inicializável. Você pode usar qualquer pen drive vazio para este processo.

Primeiro, insira sua unidade USB em seu computador.

Em seguida, você precisa abrir o prompt de comando com privilégios administrativos.

Depois disso, digite diskpart.

Em seguida, digite list disk e pressione Enter para exibir todos os discos em seu computador; você precisa anotar o número ou a letra da unidade.

Depois disso, digite select disk , N= Número ou letra da unidade e pressione Enter.

Em seguida, digite clean na caixa de comando e pressione o botão Enter para excluir todos os arquivos dessa unidade USB.

Agora, digite create partition primary e pressione Enter para criar uma nova unidade primária.

Em seguida, selecione a partição digitando select partition 1 e pressionando Enter.

Depois disso, você precisa formatar a unidade como NTFS porque o Windows a usa apenas para armazenamento. Então, digite ‘ formato=fs NTFS ‘ e pressione Enter.

Em seguida, digite active na caixa de comando e pressione Enter para marcar a partição atual como ativa.

Agora, digite exit e pressione Enter para entrar no diskpart.

Em seguida, desative o prompt de comando.

Por fim, copie o Windows 11 que você baixou na etapa anterior e está pronto para instalá-lo em seu computador.

Passo 4: Instale o Windows 11

Depois de fazer uma unidade USB inicializável, você está pronto para a instalação, mas o processo inicial pode ser difícil para você se estiver fazendo isso pela primeira vez. Então, você deve seguir estes:

Conecte a unidade USB inicializável em seu computador e desligue-a.

Em seguida, ligue-o e pressione as teclas Esc, F10 e F12, dependendo do seu dispositivo, para acessar o menu de inicialização.

Isso o levará à página de instalação e você só precisa seguir as instruções na tela.

Preciso pagar pelo Windows 11?

Se você já estiver usando o Windows 10 Home ou Pro, poderá atualizá-lo para o Windows 11 sem custos. Assim poderá instalar a versão mais recente e ativá-la facilmente.

Mas se você estiver baixando pela primeira vez, terá que comprar a versão oficial no site da Microsoft. A licença custará cerca de $ 120 a $ 140 se você comprá-la de lá, ou você pode comprar a chave de sites de revenda de terceiros por $ 15 a $ 50.

Conclusão

Portanto, o Windows 11 não funcionará no Ryzen de 1ª geração, pois carece de recursos de hardware e segurança. No entanto, você ainda pode instalá-lo removendo as restrições e ignorando o TPM 2.0 por sua conta e risco. Se você enfrentar algum problema, sinta-se à vontade para deixar suas dúvidas nos comentários abaixo.

