OceanGate pega Flack após publicação de vaga de subpiloto durante a busca

A OceanGate Expeditions está recebendo ainda mais escrutínio após a morte de 5 em seu submersível com destino ao Titanic … porque um anúncio de emprego para um piloto estava aparentemente vivo, pois a tripulação estava MIA.

A internet está explodindo com capturas de tela de uma postagem de trabalho agora excluída pela empresa para um piloto de submersível / técnico marítimo para se juntar à equipe … procurando alguém para “gerenciar e operar nossa frota de submersíveis tripulados e embarcações de apoio”.

Ele diz que a OceanGate está procurando alguém que possa realizar manutenção nos submarinos e operar os sistemas que lidam com seus mergulhos – chamando-o de “excelente oportunidade para um profissional de alta energia”.

A listagem já foi apagada, mas não está claro quando foi postada … no entanto, os registros online mostram que a página está no ar de segunda a quinta-feira – dias após o desaparecimento de Titã no Oceano Atlântico.