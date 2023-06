Odell Beckham Jr. se veste pela primeira vez em 16 meses quando os Ravens começam o minicamp

ODell Beckham Jr. está finalmente de volta.

Pela primeira vez em 16 meses, Beckham participou de um treino ao vivo na terça-feira, quando o Baltimore Ravens abriu o minicamp obrigatório.

E mesmo para um jogador que foi aclamado pelo Pro Bowl em suas três primeiras temporadas e ajudou o Los Angeles Rams a vencer o Super Bowl duas temporadas atrás, parecia um grande passo em uma longa jornada.

“Acho que tenho tentado não pensar muito sobre isso, porque houve tantas decepções”, disse Beckham antes do treino de terça-feira. “E eu estive em um bom espaço mental, onde tentei minimizar isso. Mas definitivamente acho que ficarei animado para vestir uma camisa e sair e fazer o que você fez seu toda a vida e que você ama fazer.”

Beckham não jogou na última temporada após uma cirurgia no ligamento cruzado anterior, após sofrer uma lesão no joelho durante o segundo quarto da vitória no Super Bowl em fevereiro de 2022.

Os Ravens estão contando com a recuperação prolongada do jogador de 30 anos, tendo uma conclusão bem-sucedida. Em abril, eles assinaram com Beckham um contrato de um ano no valor de $ 15 milhões garantidos e $ 3 milhões em bônus potenciais. Esse acordo veio antes de assinar com o quarterback Lamar Jackson uma extensão de US$ 260 milhões por cinco anos.

Beckham não estava envolvido nas atividades opcionais da equipe que começaram no mês passado e terminaram na semana passada, mas disse que planeja se juntar a Jackson e outros para treinos adicionais na Flórida após o minicamp.

“É um processo”, disse Beckham sobre sua recuperação. “É difícil quando você chega ao auge do sucesso neste esporte e sente que isso foi tirado de você. Não era algo fácil de conviver. Foi muito difícil passar por isso. E depois fazer a cirurgia e seu filho nasceu quatro dias depois, tantas emoções confusas com as quais tive de lidar ao longo dos anos.

Como ele se sente agora? Ele não se comprometeria com “100 por cento” – um termo que ele não gosta – mas definitivamente melhorou muito.

“É bom poder sair da cama e não sentir dor”, disse Beckham. “É bom sentir que se eu precisar começar a correr agora, posso começar a correr. Foi uma longa jornada desta vez e foi o seu próprio processo. Então, eu apenas tive que aceitar isso pelo que era .”

O técnico John Harbaugh disse que o time “não teria pressa” para pressionar os jogadores no minicamp. Beckham participou totalmente dos treinos de posição na terça-feira, mas viu repetições limitadas em ação 11 contra 11.

Quanto a quaisquer problemas fora do campo que supostamente acompanham os ex-Gigantes, Browns e Rams, Harbaugh comparou a quando Terrell Owens, jogador do Hall da Fama, se juntou aos Eagles enquanto era técnico de times especiais da Filadélfia.

“Ele entrou e todo o hype e todas as coisas do ponto de vista da personalidade”, lembrou Harbaugh. “Ninguém se esforçou mais nos treinos. Ninguém se esforçou mais na sala de musculação. O cara veio para reuniões de times especiais. Quero dizer, ele gostava de futebol.

“Para mim, esse tipo de pessoa atinge esse nível por uma razão. E você sabe, (Beckham está) em um ponto de sua carreira em que acho que ele sente que tem muito a provar.”