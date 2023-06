‘Oh, merda’: Josiah Harrell relata o momento viral do LFA 160 após conduzir o oponente pela porta da jaula

O árbitro da luta do LFA 160 entre Josiah Harrell e Mike Roberts estava certo – um momento da luta deles realmente se tornou viral.

Harrell e Roberts estavam no meio de uma dura batalha na noite de sexta-feira em Owensboro, Ky., quando o invicto Harrell disparou uma queda e colocou Roberts pela porta da jaula.

Roberts inicialmente não percebeu o que havia acontecido. Para o árbitro, bastava um olhar.

“Não percebi até que o árbitro veio e me checou e disse, ‘Estamos viralizando’, e estou repetindo porque tudo acontece muito rápido”, disse Harrell ao MMA Fighting. “Eu vou, ‘Oh, merda.’”

Claro, Harrell não pretendia testar a integridade estrutural da jaula. Antes que as coisas virassem de cabeça para baixo, ele estava conversando com os treinadores de Roberts.

“Estamos indo, e você pode me ver de antemão apontar e falar com seus treinadores, e esta é sua terceira rodada”, disse Harrell sobre a luta. “Então, estou ouvindo seus treinadores, estou ouvindo meus treinadores, seus treinadores estão dizendo a ele para tomar cuidado com as coisas ou fazer certas coisas, e eu sou apenas TDAH, então estou ouvindo seus treinadores e eu ‘ Estou respondendo a eles, e eu estou tipo, ‘Você provavelmente deveria fazer isso.’ Estou conversando com ele e estou rebatendo, então aponto para os treinadores e meio que o movo em direção à gaiola, apenas circulando, ele se alinha perfeitamente com a porta.

O resto foi memória muscular quando Harrell viu uma oportunidade.

“Eu nem estou pensando sobre isso, e eu estou tipo, ‘OK, finja um, finja os dois, desça e eu atiro, bum’, disse ele. “Eu acertei a tacada e vou passar, e estou ansioso para acertar a jaula, subir, bater e manter as costas contra a jaula e, então, apenas começar o ground and pound. Mas assim que bato na gaiola e vou levantar, não sinto mais a gaiola, e isso realmente não clicou até que eu já bati de joelhos.

“Ele já está quase caindo [the outside of the cage].”

Após um atraso, a luta continuou, e Harrell conseguiu uma paralisação por nocaute técnico cerca de dois minutos após o reinício da luta. A vitória melhorou seu recorde para um perfeito 7-0 com finalizações em todas as suas lutas.

Por ser sua primeira aparição em 2023, Harrell queria continuar após o momento viral. Ele estava confiante de que o árbitro permitiria que a luta continuasse depois de ver que seu oponente não se machucou com a queda.

“Eu sei que Mike é um soldado de merda, eu sabia que ele não iria dizer, ‘Não, estou ferido, estou [done]”, explicou Harrell. “Eu tinha tanta adrenalina passando por mim que tudo o que estava acontecendo, eu ficaria bem.

“Assim que isso aconteceu, meio que foi pelo meu ouvido, pelo [other] orelha.Eu disse que estou bem. Aproximei-me de Mike, perguntei a Mike se ele era bom, Mike disse que era bom. Então, automaticamente presumi que a luta havia começado e comecei a mudar de marcha e o árbitro queria nos colocar em cima do muro. Mas eu fiquei tipo, ‘Não, eu não sei, vamos começar a igualar, garantir que seja justo para tudo’, e então meio que meio que reiniciamos. Não me afetou muito.”

Harrell disse que está no radar do UFC e acredita que antes do fim do ano, ele terá uma chance no Contender Series – ou será contratado de imediato. “Muscle Hamster” tem como meta assinar com o UFC até dezembro.

Antecipando uma enxurrada de atenção com o soluço incomum, Harrell ainda não pressionou a si mesmo para finalizar Roberts. Mas as coisas aumentaram um pouco quando a luta foi reiniciada.

“Vou dizer o seguinte: isso colocou um pouco de urgência em mim”, disse Harrell. “Eu mudei de estar bem com o ritmo que a luta tinha para mim dizendo para mim mesmo, ‘Não, vamos forçar o ritmo, vamos aumentar o ritmo todo, para que eu possa quebrá-lo.’

“Isso mudou minha mentalidade para ser um pouco mais imprudente, não a ponto de banir toda a defesa, mas um pouco mais imprudente onde estaria avançando. Se eu conseguisse terminar, eu conseguiria, mas não consegui terminar onde estou esquecendo de tudo.