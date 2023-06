Olivia Dunne aparece vestindo minúsculos shorts de cowgirl com Elena Arenas surpreendendo a todos ao dizer ‘Estamos de volta’

Olivia Dunne e Elena Arenas foram para Nashville, Tennessee, para lançar seus melhores movimentos de dança de cowgirl enquanto arrecadavam milhares de visualizações no Instagram.

O LSU superstar fez questão de sair em grande estilo com Elena Arenas e o resto da turma que teve um tempo fenomenal em Nashville.

Olivia Dunne e Elena Arenas frequentam a LSU

A superestrela de 20 anos da LSU Olivia Dunne usava uma roupa linda que incluía botas de caubói brancas até o joelho que a preparavam perfeitamente para se misturar com a cultura country que é a cidade musical de Nashville, Tennessee.

Assim que Elena postou a história, os comentários começaram a chegar com votos de felicidades para as duas ginastas da LSU que cativaram as mídias sociais e se tornaram um fenômeno.

Olivia Dunne teve uma ótima carreira até agora, pois sozinha conseguiu que as pessoas nos Estados Unidos se interessassem pela ginástica universitária.

Olivia Dunne e Elena Arenas com mais amigas / Elena Arenas Instagram

Olivia Dunne tem mais de 11 milhões de seguidores entre Instagram e TikTok

Há apenas uma semana, Olivia Dunne tinha pessoas interessadas em seu traje quando ela foi a um Taylor Swift concerto, após o final da temporada, Dunne precisava muito de um pouco de descanso porque, mesmo após o final da temporada, ela ainda tinha muito trabalho com a carreira de modelo.

As pessoas adoraram a história que ela postou e sua roupa, pois muitos fãs começaram a comentar a foto mostrando algum amor por Dunne. “Lindo”, escreveu um fã, “Absolutamente lindo”, disse outro. “Meu senhor”, disse a terceira pessoa.

Dunne conseguiu acumular cerca de 11 milhões de seguidores combinando seus seguidores no Instagram e no TikTok e faz manchetes constantemente quando está fora de casa.

Algumas semanas atrás, ela também ganhou as manchetes quando teve a oportunidade de estar na Sports Illustrated Swimsuit Edition e seus fãs não podiam acreditar em suas fotos.