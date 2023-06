Olivia Dunne compartilha fotos mágicas de férias na Itália

Olivia Dunnea célebre ginasta de LSU, entrou oficialmente no modo de férias. Tratando seus milhões de seguidores nas redes sociais com um exclusivo vislumbre de seu retiro fora de temporada em ItáliaDunne tem compartilhado fotos impressionantes de si mesma tomando sol em um cenário paradisíaco.

Num domingo ensolarado, Dunne cativou seus fãs com uma foto dela posando em uma escadaria pitoresca em Amalfi. Ostentando um impressionante biquíni vermelho complementado por uma cobertura de malha, a nativa de Nova Jersey de 20 anos exalava confiança e elegância.

Ninguém para decepcionar, Dunne seguido no dia seguinte com outra foto indutora de inveja, desta vez do tirar o fôlego ilha de Capri. Empoleirada a bordo de um barco, ela relaxou em um atrevido biquíni preto, irradiando uma aura despreocupada.

Depois de um turbilhão de semanas nos Estados Unidos, Dunne está certamente desfrutando de um merecido descanso e relaxamento no exterior. Enquanto o da NCAA atleta feminina de maior rendimento, com um notável NADA avaliação de US$ 3,4 milhõeso sênior em ascensão da LSU fez uma estreia espetacular na temporada deste ano Maiô da Sports Illustrated emitir. A cativante sessão de fotos aconteceu em Porto Rico, onde Dunne só teve um dia de folga de sua movimentada temporada de ginástica em janeiro.

Olivia Dunne: da estréia espetacular na Sports Illustrated às merecidas férias

Recordando a experiência, Dunne compartilhado, “Fomos para Porto Rico, foi bem quando começou minha temporada de ginástica, e eles costumam levar seis dias para filmar, e obviamente não posso tirar seis dias de folga desde o início da minha temporada. Rezei pelo bom tempo e depois atirei e voltei para a escola.“

Em abril, Dunne e as Senhoras Tigres encerrou sua temporada com um louvável quarto lugar no Campeonatos de Ginástica da NCAA. Apesar de tirar uma folga para recarregar as energias, Dunne continua dedicada a aprimorar suas habilidades na academia e na praia durante a entressafra.

Com seu talento incrível, personalidade magnética e agora umas merecidas férias, Olivia Dunne continua a cativar fãs em todo o mundo, dentro e fora do tapete de ginástica.