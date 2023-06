Olivia Dunne expõe Andrew Tate por não ter rizz, revela sua reação ao seu DM

LSU ginasta Olivia Dunne fez uma aparição no Envio Completo podcast na quinta-feira e revelou como ela recusou o controverso influenciador de mídia social André Tate quando ele a procurou por meio de uma mensagem direta no Instagram.

Dunne, de 20 anos, já havia denunciado Tate, de 36, em agosto de 2022, quando enviou a mensagem, mas entrou em mais detalhes com o Meninos Nelk.

Olivia Dunne mostra aos fãs sua fase adolescente mais inesperada

O TikTok que ela publicou no ano passado apenas mostrava a mensagem. Dunne agora admitiu não ser fã de Tate e que ele é a celebridade mais famosa a entrar em seus DMs.

“Andrew Tate, aquele que eu vi, e disse que não há absolutamente nenhuma maneira agora”, disse Dunne. “Eu estava tipo o que ele está fazendo em meus DMs agora… eu sabia o que ele estava fazendo.

“Hum, não, [I’m not a fan of Tate]. Foi meio que no momento em que ele estava explodindo completamente, e eu vim para a Europa”.

O que a mensagem dizia?

Dunne não respondeu à mensagem e nem pensa que ela a abriu, mas sabe o que queria.

“Ele disse venha para a Europa, querida, com uma rosa”, disse Dunne.

Tate foi recentemente acusado de estupro e tráfico humano, então é bom que Dunne o tenha recusado.

Ser rejeitado é uma má aparência para a marca de Tate porque alguns de seus seguidores só gostam dele devido ao aparente sucesso com as mulheres. Dunne também entrou em detalhes sobre como sua interação com Bebê Gronk desdobrado.