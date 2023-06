Olivia Dunne mostra aos fãs sua fase adolescente mais inesperada

Olivia Dunne é considerado um dos atletas mais sexy dos EUA. Seus seguidores impressionantes nas mídias sociais apenas confirmam essa hipótese. ‘Livi’ tem 7,5 milhões de fãs no TikTok e mais quatro no Instagram.

Em seu último TikTok, a NCAA atleta mais recente tem revelou uma de suas fases adolescentes mais inesperadas de todos os tempos.

Como muitos adolescentes, Dunne também passou por várias fases em sua juventude, uma das quais foi uma fase ‘emo’.

O vídeo de Livi revelou que ela ‘evento canônico’ estava ‘tendo uma fase emo’, e continha várias fotos de seu eu mais jovem exibindo olhares emo.

Na primeira foto, a estrela do TikTok aparece vestindo uma camiseta verde com os lábios e olhos decorados com batom preto azeviche. Na seguinte, ela está usando um camisa de flanela xadrez preta e vermelha e batom vermelho escuro.

Os fãs expressaram sua surpresa nos comentários do vídeo. “Nããããããããããoãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã… “Droga, isso quase me transformou em emo”, brincou outro.