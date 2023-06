Olivia Dunne pula de um iate enquanto grava vídeos impressionantes de natação nas férias

Olivia Dunne mudou o jogo de estrelas da NCAA já que ela é milionária enquanto ainda está na faculdade devido a todos os contratos de modelo e patrocínios que vem conseguindo após o sucesso de sua atuação no Equipe de ginástica LSU.

Como ela normalmente faz, ao fazer algo grande ela envia para o Instagram como ela recentemente saiu de férias e tirou ótimas fotos.

Olivia Dunne de férias / Instagram Olivia Dunne

Olivia Dunne pulou de um iate

Vídeos | Olivia Dunne mostra sua incrível flexibilidade.

Em suas histórias no Instagram, pudemos ver que ela tirou uma folga muito necessária depois de treinar, focando em sua carreira de modelo e fazendo manchetes constantemente em todos os lugares que vai, como podemos ver ultimamente.

Recentemente ela também fez um pit stop no mundo do NASCAR, e os fãs não poderiam estar mais emocionados. A ginasta de 20 anos anunciou sua presença no evento NASCAR Cup Series, o Ally 400 no Nashville Superspeedway em 25 de junho, em seu estilo característico. Usando uma jaqueta da NASCAR e um charme irresistível, Dunne foi ao Instagram para convidar seus seguidores a se juntarem a ela na corrida.

Dunne também foi para sua primeira corrida da NASCAR

“Junte-se a mim na minha primeira corrida da NASCAR!” Dunne escreveu, atormentando seus milhões de fãs do TikTok e do Instagram. Ela até forneceu um link conveniente para o site do autódromo para facilitar a compra de ingressos. É seguro dizer que sua leal base de fãs a apoiará, pronta para experimentar a emoção da NASCAR, mesmo que sejam completamente novos no esporte.

Mais recentemente, ela deu um grande mergulho de um iate no oceano e decidiu dar um grande mergulho relaxante ao postar sua experiência em suas histórias no Instagram.