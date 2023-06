Olivia Dunne recebe as boas-vindas do herói no jogo de beisebol LSU após fuga italiana

Universidade Estadual da Louisiana (LSU) ginasta e Esportes ilustradosmodelo Olivia Dunne fez um retorno triunfante de suas recentes férias na Itália ao ser recebida com as boas-vindas de um herói no LSU College World Series jogo de beisebol contra Wake Forest na noite de segunda-feira.

Apesar de LSU derrota por 3-2 para o No.1 classificado Diáconos Demoníacos, todos os olhos estavam voltados para Dunne enquanto ela se sentava atrás do home plate. A sensação da mídia social de 20 anos provou sua popularidade atraindo uma multidão de fãs que ansiosamente procurou seu autógrafo. Longas filas de admiradores se estendiam pelos corredores, uma prova dos imensos seguidores de Dunne.

Em um momento emocionante capturado por ESPN câmeras durante o quarto turno, Dunne foi visto assinando um chapéu de torcedor, para alegria dos curiosos. A atmosfera ao redor do estádio fervilhava de entusiasmo, pois os torcedores esperavam ansiosamente sua vez de jogar. encontrar a famosa ginasta.

Ana Bellinghausenrepórter esportivo da Hurrdat Sportscompartilhou uma imagem nas mídias sociais mostrando a multidão entusiasmada em torno do saguão, esperando a chance de se encontrar Dunne. Ela legendou a foto, “Fácil dizer em qual seção Livvy Dunne está!“

Antes de assistir ao jogo, Dunne tinha acabado de voltar de uma pitoresca férias na Itália, onde ela explorou a deslumbrante Costa Amalfitana, a encantadora ilha de Capri e a romântica cidade de Veneza. Compartilhando sua emoção com ela 4 milhões de seguidores no InstagramDunne postou uma foto de seus assentos macios para o jogo de beisebol e aplaudiu, “Vamos Tigres!“

De sensação nas redes sociais a atleta multimilionário e influenciador

O ano de 2023 foi um turbilhão para Dunneque ganhou estado milionário aos 18 anos através de sua fama nas redes sociais. Sua estreia como Esportes ilustrados modelo em maio atraiu a atenção generalizada ao cativar o público com sua impressionante sessão de fotos de maiô em Porto Rico.

A influência de Dunne vai além da modelagem, já que ela é agora reconhecida como uma das 10 mais valiosas Nome, imagem e semelhança (NIL) atletas nos Estados Unidos, de acordo com On3. Superando a colega ginasta Sunisa Leea avaliação estimada de Dunne para 2023 é impressionante US$ 3,2 milhões.

Pesquisa conduzida por On3 destaca ainda mais o impacto financeiro de Dunne, revelando que uma única postagem no Instagram da ginasta detém um valor de $ 31.000. Com seu crescente sucesso e popularidade, Dunne continua a solidificar seu status como uma figura proeminente no mundo dos esportes e modelos.