Onde assistir ao NHL Draft 2023?: Horário, canal e programação

Get pronto para o tão esperado Draft de 2023 da NHL, que acontecerá de 28 a 29 de junho na Bridgestone Arena em Nashville. Com a ESPN e a NHL Network cobrindo o evento, você não perderá nenhum momento da ação.

Todos os olhos estão Connor Bedarda talentosa central de Regina Pats da WHL, que deve ser a cobiçada escolha número 1 geral pelo Chicago Blackhawks. Não perca o momento emocionante em que seu destino está selado.

Quem será o Patos Anaheim selecionar no nº 2? A decisão é entre clientes em potencial altamente conceituados Adam Fantilli e Leo Carlsson. É uma batalha eterna e mal podemos esperar para ver quem eles escolherão.

Agora, e as principais escolhas no draft deste ano? Connor Bedard é sem dúvida o centro das atenções, mas fique de olho em outros jogadores talentosos. Curioso sobre o rascunho da ordem? As primeiras 16 escolhas já foram determinadas por sorteio. O Chicago Blackhawks pegou a escolha nº 1, seguida pela Anaheim Ducks, Columbus Blue Jackets e San Jose Sharks. A ordem restante foi estabelecida durante os playoffs da Copa Stanley de 2023.

Que horas é o NHL Draft 20023?

O draft de 2023 da NHL acontecerá na Bridgestone Arena em Nashville, de quarta-feira, 28 de junho, a quinta-feira, 29 de junho.

Onde assistir ao Draft da NHL?

Primeira Rodada: Sintonize ESPN e ESPN+ em 28 de junho às 19h ET.

Rodadas 2 a 7: assista na NHL Network e ESPN+ em 29 de junho, a partir das 11h ET.

O rascunho também pode ser acessado em qualquer serviço de streaming de TV ao vivo que ofereça ESPN e NHL Network, como fuboTV, Sling TV e YouTube TV.