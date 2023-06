Onde fica a Terra Nova, o lugar onde o Titanic afundou, e que passado sombrio ela esconde?

Tele Titânico afundou na área de Terra Novaa cerca de 450 quilômetros da costa de Canadá, na parte norte do Oceano Atlântico. É uma ilha com uma área de mais de 115.000 quilômetros quadrados e é caracterizada por um clima gelado, especialmente no inverno.

As temperaturas podem cair entre -5C e -30C. Existem mais de 40.000 icebergs ao redor da área e é o lar de Cape Spear, que é considerado o ponto mais oriental da Canadá e América do Norte.

A ilha de Newfoundland é separada da Península de Labrador pelo Estreito de Belle Isle; também é separada da Ilha Cape Breton pelo famoso Estreito de Cabot. Suas águas variam de -1C a -2C.

A história do Titânico não foi o único a marcar esta parte do Atlântico no calendário. Na verdade, o último naufrágio foi há apenas um ano. A embarcação galega ‘Villa de Pitanxo’ desapareceu em fevereiro de 2022 e só muitos meses depois, com 12 marinheiros desaparecidos, os investigadores conseguiram encontrá-la. Apenas três tripulantes sobreviveram.

Terra Nova, uma área marcada pela tragédia

As águas da Terra Nova tomaram outros navios de assalto. Em 2009, outra embarcação galega, o ‘Monte Galineiro’, com base em Vigo, afundou após duas explosões na casa das máquinas. Posteriormente, pegou fogo, mas felizmente os 23 marinheiros a bordo conseguiram salvar suas vidas.

Embora este tenha sido o único incidente conhecido no século 21, seria preciso voltar a 1982 para vivenciar o naufrágio do petroleiro Ocean Ranger. Após forte temporal, morreram até 84 tripulantes e, coincidentemente, também foi no dia 15 de fevereiro, assim como ‘Villa de Pitanxo’.

Além disso, em 1565 outra tragédia ocorreu nas águas da Terra Nova, ceifando a vida de outros 84 marinheiros – o navio espanhol ‘Ballenero San Juan’, que foi encontrado em 1978, anos após o Titanic.