Onodera Estética OFERECE CARGOS no Sudeste

A Onodera, empresa que surgiu em 1991 e que hoje é a rede mais sólida de clínicas de estética do país, com pioneirismo e inovação em diversos tratamentos, está com vagas disponíveis. Posto isso, caso você seja da área e esteja buscando um novo emprego, vale a pena consultar a lista de cargos abaixo.

Vagas disponíveis na Onodera

Esteticista – Comercial – São Paulo – SP – Esteticista;

Consultor (a) de Vendas – Estética – São Paulo – SP – Atendimento;

Esteticista – Zona Norte – São Paulo – SP – Esteticista;

Recepcionista – Zona Norte – São Paulo – SP – Atendimento;

Vendedor (a) Interno – CONHECIMENTO EM ESTÉTICA – São Paulo – SP – Venda Interna;

Operador (a) de Atendimento – São Paulo – SP – SAC;

Analista de Recrutamento e Seleção – Coordenador – São Paulo – SP – Recrutamento e Seleção.

Mais sobre a Onodera

Sobre a Onodera, é interessante frisar que a companhia está há mais de 40 anos atuando no mercado de beleza. Além disso, conta com mais de 50 unidades distribuídas em diversos estados brasileiros e tem como missão proporcionar qualidade de vida, saúde e beleza para suas clientes.

No total, são mais de 500 mil atendimentos realizados com sucesso ao longo da sua história. Muito além da quantidade, preza principalmente pela qualidade – está na vanguarda do ramo e procura sempre oferecer os tratamentos mais avançados para resgatar a beleza e a autoestima de seus clientes.

Como se candidatar em uma das vagas?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, funções, etc..) com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas por todo o país, é só acompanharmos semanalmente!



