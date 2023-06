órgão anuncia prazo para NOVO EDITAL

O concurso TRF5 (Tribunal Regional Federal da 5ª Região) que abrange os estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe anunciou o prazo para liberação do novo edital.

O certame é muito esperado e as oportunidades serão para técnico judiciário com especialidade em T.I ( Tecnologia da Informação).

De acordo com o órgão, o edital deverá ser lançado no segundo semestre de 2023 e as provas realizadas no início de 2024. É importante pontuar que as oportunidades serão para formação de cadastro reserva.

Andamento concurso TRF5

O processo de escolha da banca já foi iniciado, o que é muito importante já que vai configurar que o edital está iminente, isto é, pronto para sair.

A empresa será responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção. No último concurso TRF5, aberto em 2017, a Fundação Carlos Chagas (FCC) foi a contratada.

Nível superior para técnico?

Os próximos concursos deverão exigir escolaridade de nível superior, já que no final do ano passado, foi publicada a Lei 14.456/2022, que passa a solicitar este requisito para carreira.

É importante pontuar que essa medida só mudará caso o Supremo Tribunal Federal (STF) declare a lei inconstitucional, antes da divulgação do edital.

Sobre remuneração, o presidente Lula autorizou reajuste para as categorias. Agora, os valores salariais são:



técnicos judiciários : R$8.046,86, sendo R$3.352,86, de vencimento básico e R$4.694 de Gratificação por Atividade Jurídica (GAJ).

: R$8.046,86, sendo R$3.352,86, de vencimento básico e R$4.694 de Gratificação por Atividade Jurídica (GAJ). analistas judiciários: R$13.202,64, sendo R$5.501,1 de vencimento básico e R$7.701,54 de Gratificação por Atividade Jurídica (GAJ).

Como foi o último concurso TRF5?

O último edital aconteceu em 2017 e ofertou um total de 14 vagas imediatas tanto para técnico quanto para analista.Confira as especialidades;

Técnico Judiciário

Área Administrativa: nível médio completo;

Segurança e Transporte: nível médio completo e CNH (D ou E);

Informática: nível médio completo e curso de programação (mínimo de 120 horas) ou técnico em Informática.

Analista Judiciário

Área Judiciária: superior completo em Direito;

Oficial de Justiça: superior completo em Direito;

Área Administrativa: qualquer formação superior completa;

Informática/Infraestrutura e Informática/Desenvolvimento: qualquer formação superior, com especialização em TI;

Medicina (Clínica Geral);

Contadoria: superior completo em Ciências Contábeis.

A avaliação aconteceu por meio de provas objetivas e discursivas. As questões cobradas foram: Português, Noções de Direito Administrativo, Atos Normativos, Noções sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, Noções de Sustentabilidade e Conhecimentos Específicos.

Já a etapa discursiva aconteceu de forma diferente para as carreiras, sendo redação para técnico e estudo de caso para analista.

Outros concursos tribunais

O concurso TJ RR ( Tribunal de Justiça de Roraima) tem promessa para sair ainda em 2023. Sendo assim, tudo indica que os trâmites não vão demorar de acontecer.

O primeiro encontro da comissão aconteceu na última terça-feira, 27 de junho. Na ocasião, foram discutidos assuntos relacionados ao edital. O número de vagas, por exemplo, ainda será discutido.

Contudo, a comissão foi formada desde maio. O grupo será responsável pelo andamento do edital, assim como escolha da banca. A empresa, por sua vez, vai receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

Apesar de ainda não haver maiores informações a respeito do quantitativo de vagas ou os cargos a serem ofertados, sabe-se que o edital disponibilizará vagas de nível médio e superior como escolaridade.

Sobre os cargos vagos, o tribunal conta com 88 cargos, sendo que 38 para analistas, 33 para técnicos e 17 para auxiliares.

Quando aconteceu o último concurso TJ RR?

O último concurso TJ RR teve a banca Cespe como empresa e aconteceu em 2012. Ao todo foram 22 vagas para os cargos de analista (especialidades), técnico e auxiliar administrativo.

As provas do concurso TJ RR foram divididas entre conhecimentos básicos e específicos sendo prova objetiva para níveis fundamental e médio e prova objeitva e discursiva para superior.

Quanto aos salários, atualmente, os servidores do TJ RR recebem o salário inicial de R$ 4.132,82 para técnicos e R$ 8.265,50 para analistas.