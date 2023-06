Os 10 melhores sites de previsão do tempo GRATUITAMENTE (2023)

Os sites de previsão do tempo tornaram-se necessários quando as mudanças climáticas e os riscos crescentes de desastres naturais tornaram a vida difícil. Sites de previsão do tempo competentes podem prever, explicar, distinguir e formar conclusões diárias sobre certos fenômenos climáticos.

Os sites de previsão do tempo trabalham com uma equipe de cientistas e profissionais de tecnologia, que inclui geólogos, engenheiros de TI e meteorológicos, meteorologistas, especialistas em geografia hiperlocal, etc. A metodologia complexa e padronizada é usada para prever o tempo para tornar os resultados o mais precisos possível.

Os 10 melhores sites de previsão do tempo (2023)

O melhores sites de previsão do tempo fornecer informações precisas sobre o clima futuro. No blog de hoje, discutiremos alguns sites incríveis que estão ajudando as pessoas não apenas no país, mas também no mundo todo.

Ventoso

Windy é um site dedicado a usuários que amam o ar livre. Como o nome sugere, este site mantém uma visão moderna da meteorologia. Ele enfatiza informações de dados de vento por meio de software visual e infográficos. Você pode definir configurações especiais que permitirão que você veja o radar meteorológico com dados de vento, dados de precipitação, cobertura de nuvens, temperatura, etc.

Windy é um site incrível que automatizou todo o processo de previsão do tempo. A única desvantagem deste site é que o radar tem pelo menos 5 minutos e funciona ainda pior quando a internet está lenta.

O canal do tempo

Este site pertence a um canal meteorológico oficial dos Estados Unidos, mas atende a informações do público em todo o mundo. O Weather Channel permite que os usuários se beneficiem do radar e tem um blog científico detalhado onde especialistas discutem as próximas atualizações do tempo.

A qualidade da saída é excelente e os usuários podem ampliar a área de sua escolha. Ele permite que você veja o clima futuro através de seu radar para qualquer lugar da Terra.

AccuWeather

O AccuWeather é um dos sites de previsão do tempo mais badalados de todos os tempos, embora venha com algumas críticas mistas bem merecidas. O site automatizou com sucesso todos os aspectos da previsão do tempo. Ele não apenas fornece aos usuários um sistema de radar, mas também fornece previsões de 15 dias, análise abrangente do clima passado e uma opção de radar futuro, assim como o The Weather Channel.

Por outro lado, o AccuWeather está longe do topo em relação à qualidade da imagem do radar. Alguns problemas de carregamento e buffer tornam este site menos confiável para emergências.

WeatherBug

O Weatherbug costumava ser o site de previsão do tempo mais famoso de todos os tempos. No entanto, alguns sites mais sofisticados e com maior tecnologia assumiram esse título. Este site fornece informações hiperlocais sobre qualquer localização geográfica pequena, como um bairro ou uma biblioteca!

Weatherbug pode gerar diferentes mapas visuais que se concentram em diferentes aspectos do clima, como chuva, nuvens, temperatura, etc. A melhor versão deste aplicativo ou site vem como sua versão paga em 19,99 USD.

Clima mundial on-line

O World Weather Online permite uma visão detalhada do clima geral em sua área e atua como uma ferramenta para os programadores incorporarem dados meteorológicos em seus respectivos sites.

Possui um lindo mapa meteorológico mundial e até mesmo uma API de clima local. Além disso, a interface calmante deste site torna a navegação super fácil.

Serviço Meteorológico Nacional

Esta é uma instituição antiga dedicada a fornecer informações de nicho sobre várias necessidades meteorológicas e climáticas para todo o mundo ao mesmo tempo. O National Weather Service tem diferentes opções para observar o clima de várias maneiras, como local, gráfico, aviação, fuzileiros navais, clima severo, previsão de tempo e clima de incêndio.

O Serviço Nacional de Meteorologia também é capaz de produzir previsões futuras detalhadas e informações sobre o impacto do sol e da lua na temperatura e nas marés. Este também é um site incrível para previsão do clima na era do aquecimento global.

Wetter.com

Este site é dedicado a fornecer previsões e informações meteorológicas. Ele ganhou fama em todo o mundo por causa de suas descrições incrivelmente precisas e detalhadas das condições climáticas futuras. A página inicial deste site mostra uma lista incrível das últimas notícias e engenharia meteorológica sobre tempo e clima.

Este site vem com um sistema de radar de boa qualidade. Ele mostra principalmente as informações meteorológicas mais recentes em toda a Alemanha, mas você também pode usá-lo para acessar dados meteorológicos hiperespecíficos de boa qualidade para outros lugares ao redor do planeta.

Wunderground

O Wunderground disponibiliza amplas generalizações de radar e informações hiperlocais na mesma plataforma. É mais complexo do que os outros sites desta lista e possui informações detalhadas sobre todos os fenômenos naturais.

Wunderground tem uma das coleções mais elaboradas e abrangentes de estações meteorológicas pessoais em todo o mundo. As imagens do radar podem ser baixadas, mas foram suavizadas, deixando alguns detalhes importantes embaçados.

A Rede Meteorológica

Sendo outro sistema meteorológico oficial criado e mantido por uma organização oficial de previsão do tempo e avaliação meteorológica, torna este site especial. Você pode baixar imagens de radar de ótima qualidade sem pagar por elas, e o mesmo aplicativo pode ser usado para pesquisar dados por trás de todos os fenômenos relacionados.

A Weather Network fornece orientações detalhadas sobre segurança e o que fazer em condições climáticas específicas. Confira o aplicativo de previsão do tempo antes de embarcar em qualquer aventura de sua escolha.

NOAA

Embora a sofisticação deste site torne a compreensão das informações mais difícil para iniciantes, o Weather.gov é um dos sites de previsão do tempo mais precisos e confiáveis ​​do mercado. Muitos viajantes e profissionais que trabalham ao ar livre confiam neste site como uma segunda opinião para outros sites em momentos de crise.

Weather.gov apresenta discussões com especialistas em formato de áudio e vídeo em seu site. Eles também divulgam guias e informações de última hora antes de qualquer calamidade natural. Eles têm uma seção de suporte especial para caminhantes e outros amantes da natureza, que é incrivelmente informativo.

Conclusão

Os sites de previsão do tempo vêm com invasores em tempo real que podem detectar o ambiente atual ao seu redor. Os usuários que desejam usar sites de previsão do tempo diariamente devem verificar diferentes sites para escolher aquele que funciona melhor para suas necessidades e as posições em que provavelmente se encontrarão.

