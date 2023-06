Os 5 melhores gabinetes ATX invertidos em 2023: guia definitivo

Normalmente, os gabinetes de PC são colocados no lado direito da mesa e têm um lado transparente voltado para o usuário. Nesse caso, a placa-mãe está na parte superior e a GPU na parte inferior.

Mas para as pessoas que desejam mudar a orientação do PC, existem casos invertidos para eles. Esses gabinetes têm um lado transparente do lado direito e você pode colocá-lo no lado esquerdo da mesa do computador. Além disso, os componentes também mudam de lugar, como a placa-mãe na parte inferior e a GPU na parte superior.

Muitas caixas invertidas estão disponíveis, oferecendo diferentes recursos e designs, e encontrar a mais adequada certamente será uma tarefa difícil para você. Portanto, continue lendo este artigo até o final, pois aqui compartilharemos o melhor gabinete ATX invertido que você pode optar em 2023.

Vantagens de uma caixa invertida

Antes de passar para a lista dos melhores casos invertidos, será melhor você conhecer as vantagens de um caso invertido para ter uma ideia clara sobre ele.

Esses gabinetes oferecem melhor acesso aos componentes internos.

Você obtém um fluxo de ar melhor do que os tradicionais.

Eles permitem que você os coloque no lado esquerdo de sua mesa.

A configuração parece legal.

Você deve optar por um caso invertido?

A decisão depende totalmente se você deseja comprar um estojo invertido, pois eles não oferecem mais benefícios do que os listados acima.

Mas você deve saber algumas outras coisas, placas-mãe e GPUs são projetadas tendo em mente os gabinetes de PC normais e tradicionais e não alterando sua orientação. No entanto, isso não afeta sua qualidade e vida útil.

Se você quiser colocar o gabinete do lado esquerdo, inverter as posições dos componentes internos e ajudar a obter melhor fluxo de ar, um gabinete invertido é uma escolha melhor.

Melhor gabinete ATX invertido em 2023

Você encontrará muitos gabinetes ATX invertidos no mercado, mas nem todos estarão à altura de sua marca e custo-benefício exigidos. Então, pesquisamos o mercado e compilamos os melhores gabinetes ATX invertidos abaixo para ajudá-lo a selecionar o mais adequado.

1. Caixa para PC ATX Mid-Tower de vidro temperado Corsair 4000D Airflow

O melhor gabinete ATX invertido, e o primeiro da minha lista, é o Corsair 4000D, que vem com gerenciamento de cabos inovador, fluxo de ar concentrado e excelente qualidade de construção.

Você pode facilmente rotear seu cabo principal através de um único canal que torna seu trabalho mais rápido e suave, e também possui um espaço de 25 mm atrás da placa-mãe onde você pode rotear todos os outros cabos.

Ele também possui dois ventiladores de guia de ar de 120 mm que ajudarão o fluxo de ar a obter um melhor resfriamento do sistema. Este gabinete também tem espaço para uma ventoinha de 6x120mm ou 4x140mm, e dependendo da altura da RAM, você pode colocar os radiadores de 360mm na frente e 280mm no teto para uma tecnologia de resfriamento mais avançada.

Você pode facilmente colocar o tipo de conexão moderna como USB Type-C, fone de ouvido/microfone, USB 3.0 e USB 3.1 para que eles se tornem acessíveis rapidamente.

Seu vidro temperado é frágil, que é o único contra que você pode enfrentar. No geral, será a melhor escolha para um PC de ótimo desempenho.

Características principais:

Ótimo painel de fluxo de ar.

Gerenciamento de cabo de rota rápida.

Boa construção.

LINK

2. fique quieto! Dark Base PRO 900

O próximo melhor gabinete ATX invertido da minha lista é o fique quieto! Dark Base PRO 900 vem com um design cativante e oferece um visual único e alguns recursos diferenciados que o diferenciam dos demais.

A melhor característica deste gabinete ATX é que ele possui uma bandeja de placa-mãe relocável que ajuda você a colocá-lo em três alturas diferentes ou ao lado do painel esquerdo.

Você obtém uma ampla escolha de instalação, pois possui slots de HDD modulares que suportam até 7 HDDs, 15 SSDs e 2 unidades ópticas. Assim, permite criar um sistema do mais alto padrão possível.

Outra grande vantagem deste gabinete é que ele possui um sistema de fluxo de ar de circuito completo, e você pode instalar até 9 ventoinhas e quatro radiadores. Ele também vem com aberturas de cancelamento de ruído que fornecem grande fluxo de ar.

O preço deste gabinete é uma preocupação e, se você estiver com orçamento limitado, não será uma opção adequada para você. Mas se você puder pagar, certamente será um dos melhores gabinetes ATX invertidos que você encontrará.

Características principais:

Bandeja de placa-mãe relocável.

Ventiladores pré-instalados.

Sistema de fluxo de ar de circuito completo.

Porta de E/S inteligente.

LINK

3. HYTE Y60 Modern Aesthetic Dual Chamber Mid-Tower Case ATX

Outro gabinete ATX invertido da minha lista é o HYTE Y60, que possui um design exclusivo sem pilar de canto e alguns recursos notáveis ​​para atender às suas necessidades.

Este gabinete tem um design de vidro temperado de 3 peças com ótima qualidade de construção que você pode ver do lado esquerdo ou direito com apenas um simples giro.

A melhor parte é que ele possui um design de antecâmara, o que significa que todos os cabos ficam ocultos, o que torna sua configuração atraente, legal e organizada.

Outra característica notável do HYTE Y60 é seu sistema de fluxo de ar integrado que abre um amplo sistema de resfriamento.

Este gabinete é fácil de montar e desmontar e também vem com espaço extra para ventoinhas que você pode usar se precisar. Mas você não pode usar um radiador de 400 mm na parte superior, pois não há espaço. No entanto, ele suporta um radiador de 140 mm ou 280 mm na parte superior se você estiver usando ventoinhas de 140 mm e 120 mm, 240 mm ou 360 mm na parte superior se estiver usando ventoinhas de 120 mm.

Será uma ótima opção para GPUs menores, mas o resfriamento será um problema para GPUs maiores, pois estará a uma polegada de distância do painel de vidro.

Características principais:

Vistas Panorâmicas.

Construção de antecâmara.

Resfriamento do piso frio.

LINK

4. Caixa MUSETEX ATX

Outro nome no meu melhor gabinete ATX invertido é a série MN6-B da Musetex, que tem alguns recursos interessantes e um visual cativante.

Ele vem com controle remoto do ventilador ARGB que você pode usar para controlar a velocidade do ventilador, cor e brilho na ponta dos dedos. Outra coisa notável é que você pode sincronizar essas luzes com música com a ajuda do modo de música.

Nesse caso, você obtém 6 ventiladores ARGB pré-instalados que utilizam palhetas anti-vórtice para melhor fluxo de ar, para que você obtenha uma experiência de resfriamento aprimorada. E esses ARGB vêm em 16,8 milhões de cores com uma placa de controle dedicada que permite que você brinque com ele e o torne divertido. Então, você obtém uma experiência de iluminação e resfriamento juntos.

Mais importante ainda, este gabinete tem um design elegante de vidro temperado que permite que você veja todos os elementos do seu computador.

Nesse caso, você obtém um poderoso painel de E/S com 1 porta USB 3.0, 2 portas USB 2.0, áudio HD e uma porta de microfone.

A única desvantagem que muitos usuários relataram é que ele enfrenta problemas de superaquecimento após jogos pesados. Mas será um dos melhores casos em um segmento de preço acessível.

Características principais:

Poderoso painel de E/S.

Relâmpago personalizável.

Controle remoto do ventilador ARGB.

LINK

5. Caixa para PC Corsair iCUE 4000X RGB Mid-Tower ATX

Por último, mas não menos importante, na minha lista dos melhores gabinetes ATX invertidos está novamente o da Corsair. O modelo iCUE 4000x chegou à lista por causa de sua aparência elegante e outros recursos interessantes.

Você pode controlar e sincronizar a iluminação de até seis ventiladores com a ajuda do iCUE, não do núcleo e do software iCUE.

Ele ajuda você a gerenciar os cabos de uma maneira excelente, onde você pode rotear facilmente todos os seus principais cabos por meio de um único canal e ficar atrás da placa-mãe, tornando a configuração organizada e limpa.

Este gabinete está equipado com 3 ventoinhas de 120 mm que vêm com tecnologia de guia de ar e também com palhetas anti-vértice para uma refrigeração melhor e aprimorada.

Você também obtém bastante espaço para um radiador de teto e ventiladores sem tocar nos outros componentes do computador.

Uma preocupação dos usuários sobre este caso é a qualidade de construção, já que o plástico poderia ser de melhor qualidade, conforme relataram.

No entanto, você pode, sem dúvida, escolhê-lo para tornar sua configuração legal.

Características principais:

Grande fluxo de ar.

Bom gerenciamento de cabos.

Iluminação RGB controlada e sincronizada.

LINK

Coisas que você deve considerar antes de comprar um gabinete ATX invertido

Se você está investindo seu dinheiro em um gabinete ATX invertido, deve escolher o mais adequado para você e verificar alguns antes de selecionar um.

Espaço: você precisa ter certeza de que o gabinete que você comprou tem armazenamento suficiente para atualizar seu computador com mais componentes facilmente no futuro.

Resfriamento: A refrigeração é outro fator importante que você deve considerar antes de comprar um gabinete, pois deve certificar-se de que seu computador permaneça frio e não faça barulho.

Orientação: Você também deve verificar a orientação desse caso para ver se ele está desenvolvido da maneira que deveria.

Conclusão

Portanto, você pode optar por esses melhores gabinetes ATX invertidos em 2023. Felizmente, a lista acima o ajudou a escolher o mais adequado. Se precisar de mais informações, sinta-se à vontade para deixar suas dúvidas nos comentários abaixo.

LEIA TAMBÉM: