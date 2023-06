Os 7 melhores jogos de aventura como Firewatch 2023

Jogos como Firewatch: Firewatch é um popular jogo de aventura lançado em 2016 que está disponível em várias plataformas como Windows, Linux, OS X, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Este jogo é baseado na história de Henry, que trabalha na Floresta Nacional de Shoshone após um ano dos incêndios de Yellowstone em 1988. Mas depois de um mês, coisas estranhas começaram a acontecer com ele e seu supervisor que conectavam uma história no passado. Aqui, você se comunica com o supervisor usando a opção de diálogo na tela e tenta descobrir o que está acontecendo.

Firewatch recebeu imenso amor em todo o mundo, e os jogadores que o jogaram não conseguem superar isso. Então, eles procuram jogos como Firewatch para ganhar a mesma experiência novamente.

Se você é um deles, você está no lugar certo. Aqui, compartilharei uma lista de alguns jogos que você pode jogar como alternativa ao Firewatch.

Melhores jogos como Firewatch 2023

Você encontrará inúmeras opções ao selecionar jogos como Firewatch. No entanto, compartilhei uma lista abaixo para ajudá-lo a encontrar o mais adequado que ofereça uma excelente experiência de jogo. Todos eles têm quebra-cabeças e histórias diferentes que o intrigam e o mantêm envolvido no jogo.

1. Querida Ester

Desenvolvedor: A Sala Chinesa

Data de lançamento: fevereiro de 2012

Plataforma: Windows, macOS, PS4, Xbox One

O primeiro nome nesta lista de jogos como Firewatch é Dear Esther, que segue um enredo que o leva a uma jornada emocional.

Você interpreta o personagem de um andarilho e começa sua jornada em uma ilha solitária onde você se move para descobrir o que está acontecendo ao seu redor.

À medida que avança no jogo, você ouvirá uma voz aleatória de um homem lendo cartas escritas para uma mulher chamada Esther.

Então, você continua indo para as ilhas através de lugares diferentes, como cavernas misteriosas, topos de penhascos, etc., e aprende sobre a história de amor e aprende mais sobre eles.

Este jogo tem um enredo cativante com uma trilha sonora hipnotizante de fundo que o deixará viciado.

2. Chamada do Mar

Desenvolvedor: Do nada

Data de lançamento: Dezembro 2020

Plataforma: Windows, Xbox One, Xbox One X/S, PS4, PS5

O próximo nome nesta lista de jogos como Firewatch é Call of The Sea, onde a história se passa inteiramente na década de 1930 em uma ilha do Pacífico Sul.

Aqui, você interpreta uma personagem feminina, Norah, que está procurando a expedição desaparecida de seu marido.

Neste jogo de aventura em perspectiva em primeira pessoa, você continua se movendo, encontra pistas e descobre segredos sobre a ilha que a ajudam a finalmente alcançar seu marido.

Os visuais deste jogo vão intrigar e agradar seus olhos, pois são vibrantes e brilhantes o suficiente para proporcionar uma experiência realista.

Mas essa experiência na ilha não vai durar muito, pois você terminará o jogo rapidamente em 4 horas após o início.

3. Foi para casa

Desenvolvedor: Brilho completo

Data de lançamento: janeiro de 2016

Plataforma: PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch

Como você sabe, Firewatch está cheio de quebra-cabeças e mistérios que o mantêm envolvido; Gone Home também é o mesmo, mas baseado em um tema diferente, como era dentro de uma casa em 1995.

Neste jogo, você volta do exterior para sua casa e não encontra ninguém por perto. Em seguida, você tenta saber o que aconteceu lendo notas, ouvindo clipes de áudio e encontrando outras pistas nas gavetas e armários que o levam a desvendar o mistério do que seus familiares estavam fazendo e o que aconteceu com eles.

O jogo não segue uma história linear, e é tudo sobre como você quer pegar o jogo e explorar a casa do personagem.

Embora todo o jogo esteja dentro de uma casa, você tem muitos cômodos para explorar e os visuais incríveis proporcionam uma experiência fascinante.

4. Tacoma

Desenvolvedor: Brilho completo

Data de lançamento: agosto de 2017

Plataforma: PC, Xbox One, PS4

Tacoma é outro grande jogo de aventura da empresa que criou Gone Game, Fulbright. Este jogo tem uma história única e oferece uma experiência diferente dos outros jogos desta lista, como Firewatch.

Leva você a uma estação espacial em 2088, onde muitas pessoas estão a bordo. Aqui, você desempenha o papel de uma empreiteira, Amy Ferrier, que embarca na estação espacial e vê os hologramas de todos os membros nela. Este jogo também permite que você retroceda, pause a conversa e a atividade de cada membro, procure em seus aposentos, etc. Você também precisará coletar códigos que destravam diferentes portas para que você possa investigar isso também.

Depois de analisar todas as pistas que conseguir, você deve descobrir o que aconteceu com os membros e a nave.

5. Kona

Desenvolvedor: parábola

Data de lançamento: março de 2017

Plataforma: PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, Stadia, Android

O próximo nome nessa lista de jogos como Firewatch é o Kona, ambientado no norte do Canadá em 1970 no inverno, justamente ao lado do lago congelado por causa de uma nevasca. Aqui, você desempenha o papel de um detetive, Carl Faubert, que deve investigar os eventos de vandalismo que acontecem na área.

Mas para investigar o assunto, você deve sobreviver ao clima e aos lobos da floresta e coletar pistas. Portanto, este jogo tem aventura e ação que o mantêm ligado à jogabilidade.

Neste jogo, você dirige motos de neve, usa o mapa e dinamites e resolve muitos quebra-cabeças para sobreviver e chegar ao seu destino.

Esse jogo é bem interativo, vai mexer com a sua cabeça, e como o jogo é de mundo aberto, você terá muitos lugares para explorar.

6. O desaparecimento de Ethan Carter

Desenvolvedor: os astronautas

Data de lançamento: setembro de 2014

Plataforma: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Outro grande nome nessa lista de jogos como Firewatch é The Vanishing of Ethan Carter, cheio de mistérios, desafios e quebra-cabeças.

Este jogo envolvente dá a você o papel de um detetive, Paul Prospero, que recebe uma carta de Ethan Carter, e seu interesse se desenvolve para investigá-la. Mas quando você vai até a casa dele, ele está desaparecido após um assassinato em Red Valley.

Além de ser um detetive, você também possui um poder oculto de comunicação com os mortos que precisa usar para encontrar pistas sobre Ethan Carter, rastreá-lo e também tentar saber o que realmente aconteceu no vale.

Este jogo tem uma história linda e interativa que te sufoca mesmo depois de terminar de jogá-lo.

7. A Testemunha

Desenvolvedor: Thekla

Data de lançamento: janeiro de 2016

Plataforma: Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, NVIDIA Shield, macOS, iOS

Por último, mas não menos importante, o nome nesta lista de jogos como Firewatch é The Witness, um jogo de quebra-cabeça que o leva a um labirinto que você deve resolver para progredir no jogo.

Você interpreta um personagem que pousou em uma ilha, mas não se lembra de sua identidade. Mas esses quebra-cabeças irão ajudá-lo a progredir no jogo e chegar ao seu destino.

Além do quebra-cabeça, você também obtém uma ilha de mundo aberto onde pode explorar muitas coisas, como montanhas, cavernas, etc., no jogo.

Os desenvolvedores tornaram o jogo vibrante e em 3D, fazendo com que pareça um local realista, e você certamente vai gostar de jogá-lo.

Conclusão

Então, esses foram os sete jogos como Firewatch que você pode jogar. Todos eles são melhores que os outros e oferecem histórias únicas. Espero que você tenha selecionado o mais adequado, então não se esqueça de me contar sobre sua experiência com ele.

