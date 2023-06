Os campeões do UFC Jon Jones e Leon Edwards receberam duas indicações ao ESPY

Jon Jones e Leon Edwards têm mais ouro em vista.

Na quarta-feira, a ESPN anunciou os indicados para sua premiação anual ESPY, que acontece em 12 de julho em Los Angeles. Os campeões do UFC Jon Jones, Leon Edwards e Islam Makhachev receberam indicações, junto com a recém-aposentada Amanda Nunes.

Jones e Edwards receberam duas indicações cada. Além de ser indicado para Melhor Lutador de MMA, Jones fez a lista de Melhor Atleta de Retorno e Edwards de Melhor Performance de Campeonato.

No UFC 285 em março passado, Jones voltou de uma pausa de três anos e derrotou Ciryl Gane com facilidade por finalização no primeiro round para conquistar o título vago dos pesos pesados ​​do UFC. A conquista fez dele um campeão de duas divisões após um reinado historicamente dominante como rei dos meio-pesados ​​do UFC durante a maior parte da década de 2010.

As indicações ao ESPY não são novidade para Jones, que teve quatro indicações anteriores consecutivas na categoria de Melhor Lutador de 2011-2014. Ele ficou aquém dos boxeadores Manny Pacquiao (2011) e Floyd Mayweather (2012-1014). Esta é a primeira indicação de Jones na categoria de Melhor Lutador de MMA, que foi criada em 2019, quando Melhor Lutador foi dividido em Melhor Boxeador e Melhor Lutador de MMA.

Estas são as duas primeiras indicações de Edwards, atual campeão dos meio-médios do UFC. Seu poder de estrela explodiu em 2022 com um nocaute chocante na quinta rodada de Kamaru Usman no UFC 278, que estava invicto em suas primeiras 15 aparições no UFC. Edwards defendeu com sucesso seu título em uma revanche imediata contra Usman no UFC 286.

Makhachev conquistou o título dos leves do UFC de Charles Oliveira em outubro passado e o defendeu com sucesso contra o campeão dos penas Alexander Volkanovski no UFC 284. Ele venceu 12 lutas consecutivas desde setembro de 2016.

Nunes encerrou uma gloriosa carreira de 15 anos no UFC 289 em 10 de junho com uma defesa desigual do título peso-galo contra Irene Aldana no UFC 289. “A Leoa” posteriormente se aposentou, deixando o octógono com vários recordes, incluindo o maior número de vitórias por uma lutadora (16) e o maior número de defesas de título conquistadas por uma lutadora (11), o que também a coloca empatada pelo quarto lugar na lista geral de todos os tempos com o lendário Anderson Silva.

Os ESPYs foram estabelecidos em 1993 para recompensar atletas de todo o espectro esportivo, com os lutadores de MMA sendo reconhecidos pela primeira vez na recém-formada categoria de Melhor Lutador (que também incluía boxeadores) em 2007. Em 2015, Ronda Rousey se tornou a primeira lutadora do UFC a vencer o Prêmio de Melhor Lutador, seguido por Conor McGregor em 2016 e Demetrious Johnson em 2017.

Após a divisão em Melhor Boxeador e Melhor Lutador de MMA, Daniel Cormier, Khabib Nurmagomedov e Charles Oliveira ganharam o último prêmio.