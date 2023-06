Os corpos podem ser recuperados do submarino Titan?

Tragedy atingiu durante o que deveria ser uma expedição de 10 horas para explorar o naufrágio do Titanic, resultando na perda de todos os cinco passageiros a bordo de um submersível.

A devastadora implosão do navio foi confirmada na quinta-feira, concluindo uma semana de busca internacional por sobreviventes. A Marinha dos EUA detectou um som distinto consistente com uma implosão no dia em que o submersível desapareceu.

Fragmentos do submersível Titan foram descobertos por equipes de busca, fornecendo uma confirmação sombria do destino dos passageiros.

Por que uma implosão subaquática acontece?

Uma implosão subaquática ocorre quando um navio desmorona para dentro sob a tremenda pressão em profundidades extremas. Embora a localização exata e a profundidade da implosão permaneçam incertas, os destroços do Titanic estão a aproximadamente 4.000 metros abaixo da superfície. O submersível perdeu contato aproximadamente uma hora e 45 minutos após a descida, que deveria durar cerca de duas horas.

Na profundidade do local de descanso do Titanic, a pressão chega a aproximadamente 5.600 libras por polegada quadrada, várias centenas de vezes maior que a pressão no nível da superfície. De acordo com Rick Murcaro diretor de treinamento internacional da National Association of Cave Divers, uma implosão catastrófica se desenrola com uma velocidade surpreendente, ocorrendo em uma fração de milissegundo.

“A coisa toda teria desmoronado antes que os indivíduos lá dentro percebessem que havia um problema”, disse. murcar disse à CNN. “Em última análise, entre as muitas maneiras pelas quais podemos passar, isso é indolor.”

Os corpos poderiam ser recuperados?

Recuperar quaisquer corpos de tais profundidades é considerado altamente improvável, de acordo com especialistas. A Guarda Costeira dos EUA anunciou sua determinação em continuar as buscas, com o objetivo de recuperar possíveis vestígios. No entanto, eles alertaram sobre a natureza implacável do ambiente do fundo do mar.