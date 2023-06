Os EUA supostamente têm 12 naves espaciais alienígenas sob seu controle: o Congresso insta a reunião do Capitólio

Aentre os mais proeminentes OVNI círculos, tem havido uma crença geral de que a revelação da vida alienígena ao público aconteceria entre agora e o mês de Outubro. Naturalmente, um bom cético refutaria ou rejeitaria instantaneamente essas alegações devido à falta de envolvimento do que conhecemos como “fontes respeitáveis”. Mas, nos últimos seis anos, essas fontes respeitáveis, que incluem pessoas dos ramos de inteligência e militares do governo, avançaram de maneira mais pública. de David Grusch testemunho surpreendente sensibilizou o Congresso dos Estados Unidos e eles parecem estar finalmente levando isso a sério. Eles estão exigindo respostas, pois essas reivindicações violam a liberdade civil e a percepção ou realidade das pessoas.

Os EUA têm um total de 12 espaçonaves que recuperaram

Mesmo sabendo o quão emocionante vida alienígena pode ser para um ser humano com curiosidade, a afirmação mais urgente de Brusch foi o fato de que o Governo dos Estados Unidos tem um programa de recuperação de acidentes de naves espaciais funcionando há décadas. Brusch apenas divulgou parte de sua história para a mídia, mas ofereceu todos os detalhes aos membros do Congresso que podem realmente agir sobre isso. Se este for exatamente o caso, então ambos os Governo dos Estados Unidos e empresas Aero Space Tech têm usado essas tecnologias sem o conhecimento das pessoas. Agora mesmo, A colina informou que membros seniores do Congresso estão exigindo uma audiência em A capital para iniciar uma investigação completa sobre essas alegações.

O pessoal do The Hill falou com o inspetor geral da comunidade de inteligência e ele mencionou que essas alegações de Brusch são ‘urgentes e confiáveis’. Neste ponto, nem mesmo os desmistificadores mais talentosos têm uma maneira inteligente de contrariar todas as informações que estão avançando. David Grusch está oficialmente tentando divulgar sobre a vida alienígena na Terra, mas os céticos nunca param de aparecer. Em muitos casos, as pessoas nem se importam com essas notícias e só querem continuar com suas vidas ocupadas. Se as afirmações de Grusch são verdadeiras ou não, ficará mais óbvio com o passar dos dias. As conversas on-line sobre OVNIs e os fóruns do Reddit estão convencidos de que o New York Times tem outra história explosiva pronta para domingo ou segunda-feira. Mas, por enquanto, vamos aproveitar o momento.