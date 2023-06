Os fãs de The Weeknd estão ‘horrorizados’ com as cenas de sexo explícitas que ele tem com a filha de Johnny Depp, Lily-Rose Depp, no The Idol

The Weeknd e Lily-Rose Depp são os protagonistas da polêmica Série da HBO ‘The Idol’ e os fãs estão pirando com a exuberância sexual do show que gira em torno do relacionamento de uma cantora pop com um ‘produtor musical’.

The Weeknd e Lily-Rose Depp estrelam The Idol

O espetáculo produzido e dirigido por Sam Levinson de Euphoria vem chamando a atenção pela intensidade do relacionamento entre os personagens principais.

Com apenas dois episódios exibidos, já causou muita polêmica, pois Lily-Rose Depp quem joga Joseline uma estrela pop que está passando por uma grande crise, e The Weeknd que interpreta Tedros um produtor de ‘música’ que se interessa por ela, mas muitos podem ver que o relacionamento deles não é bom.

Logo de cara, o primeiro episódio já tinha gente questionando a necessidade de ter tais cenas de sexo gráficas como aquele em que os dois estão no estúdio dela e Tedros supostamente está tentando encontrar a voz de Josseline.

Para isso, ele finge estrangular a cantora e depois cobre o rosto dela com um roupão de seda, eles continuam se tocando enquanto o estrangulamento simulado se torna mais intenso a ponto de ela ficar sem ar a ponto de quase sufocar.

Sam Levinson também está dirigindo este show junto com Euphoria

O segundo episódio dobrou com o quão gráfico foi não apenas nas cenas de sexo, mas também no crueza da indústria da música que retratam, Lily-Rose Depp tem uma cena em que há sangue por toda a pista de dança devido a uma série de cortes e lacerações produzidos pelo encontro sexual de ambos os personagens.

Fãs reagiram à série com comentários sobre seu desempenho, alegando que não veem The Weeknd com os mesmos olhos.