Os filhos de Brad Pitt e Angelina Jolie imploram para que ela pare a briga implacável pela custódia, eles estão bem com o pai, por relatório

Brad Pitt e de Angelina Jolie o divórcio tem sido muito confuso e seus filhos querem que eles peguem fogo por causa de sua batalha pela custódia e cheguem a um acordo, já que a situação atual está pesando demais para sua família.

Angelina Jolie pediu o divórcio de Brad Pitt em 2016

Angelina Jolie inicialmente pediu o divórcio em 2016 e o ​​casal não conseguiu encerrar o acordo, pois parece haver uma situação em andamento, pois sempre há algo mais para processar.

De acordo com o radar online, um insider afirmou que “A guerra está longe de terminar, Angie não consegue se conter. Ela ainda quer vingança pela parte de Brad em arruinar seu casamento.”

A fonte elaborou “Enquanto isso, ele está sóbrio e muito mais lúcido sobre onde os dois erraram, então ele se recusa a recuar mais.e. Ele já teve o suficiente e não vai simplesmente desistir e dar a Angelina o que ela quer”.

Quando começaram a luta legal, a peça central da disputa era a custódia de seus 6 filhosdesde então eles cresceram, alguns atingiram a idade legal para tomar suas próprias decisões, Maddox tem 21 anos, Pax 19 e Zahara tem 18, enquanto Shiloh tem 17, e gêmeos Knox e Vivienne são agora adolescentes de 14 anos.

Brad Pitt e Angelina Jolie gastaram milhões em honorários advocatícios

A fonte afirmou que “Angelina não quer deixá-la lutar pela guarda exclusiva, mas as crianças estão crescendo e até elas dizem à mãe que é hora de parar.

Enquanto isso “As crianças estão bem com Brad. Com exceção talvez de Maddox, todos eles realmente gostam dele.” Disse a fonte

“Angie passa por períodos de desejo de deixar Brad e viver sua vida e, em seguida, puro ressentimento em relação a ele, Brad teria resolvido as coisas há muito tempo, e neste ponto, ele gastou milhões em honorários advocatícios. Ambos têm. A situação é ridícula”, concluiu a fonte.