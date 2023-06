Os gêmeos Cavinder mostram figuras incríveis enquanto se preparam para o esforço da WWE

Tele gêmeos cavinder aumentaram suas atividades de ginástica ao embarcar em seu próximo empreendimento profissional. Hanna e Hayleyambos de 22 anos e recém-formados pela Universidade de Miami, onde se destacaram no basquete, estão prestes a entrar no mundo do wrestling.

Eles inicialmente assinaram um contrato de nome, imagem e semelhança com a WWE em dezembro de 2021 e devem ingressar no centro de desempenho da WWE em breve, em preparação para sua estreia.

As gêmeas compartilharam um vídeo em sua conta conjunta no Instagram, que tem 244.000 seguidores. No vídeo, com a legenda “treinos matinais com as irmãs”, Hanna e Hayley mostraram sua rotina de exercícios. ?

Roupas minúsculas

Elas foram vistas vestindo sutiãs esportivos e shorts justos, com uma delas focando em exercícios de braço com pesos enquanto a outra irmã, Natáliarealizou agachamentos com pesos.

Hanna e Hayley tem outras três irmãs nomeadas Brandi, Natáliae Brooke. Os gêmeos ganharam popularidade online significativa, acumulando quase 5,8 milhões de seguidores em suas várias plataformas de mídia social.

Durante seu tempo no basquete universitário, eles garantiram acordos de nome, imagem e semelhança que avaliaram seu valor combinado em cerca de US $ 2 milhões.

Seu sucesso se estendeu ao torneio da NCAA, onde alcançaram a Elite Eight com a equipe da Universidade de Miami. Olhando para o futuro, suas carreiras na WWE estão previstas para começar no futuro.

Em entrevista com Jake Paul em seu canal no YouTube, o gêmeos cavinder expressaram suas aspirações de se tornarem “as próximas Bella Twins com certeza”, referindo-se à dupla de sucesso da WWE.