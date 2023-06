Os gêmeos Thompson selecionados consecutivamente no Draft da NBA – eles são os irmãos mais bem escolhidos de todos os tempos?

A dupla de irmãos roubou a cena no início do Draft da NBA de 2023mas eles não são apenas dois irmãos – são gêmeos idênticos que ficaram entre os cinco primeiros.

Amém e Corajoso Thompson conquistou admiradores jogando no Prorrogação Elite liga em Atlantae agora eles têm a chance de florescer em alto nível NBA jogadoras. O Foguetes Houston fez de Amen a quarta escolha geral em brooklynde Barclays Center na noite de quinta-feira, enquanto Detroit Pistons escolheu seu irmão Corajoso apenas momentos depois.

Como os gêmeos Thompson jogam

O Thompson são os novos porta-bandeiras do menino de dois anos Prorrogação Elite liga, uma competição para jovens de 16 a 20 anos que permite aos jogadores a opção de manter a qualificação para a faculdade enquanto recebem um salário de pelo menos $ 100.000. Eles são as duas primeiras escolhas de draft da liga nascente.

Amém se projeta como um armador superatlético com grande inteligência e domínio da bola. O foguetes — ligado a uma busca pelo All-Star James Harden na agência livre no próximo mês – precisava adicionar um jovem armador ao seu núcleo emocionante.

Corajoso, por sua vez, pode ser um atleta ainda melhor e se projeta como um zagueiro de primeira linha, mesmo aos 20 anos. Ele pode não ser um atirador de elite, mas é outra ameaça dinâmica e flexível em transição para a reconstrução. Pistões.

Os Thompsons são os gêmeos mais bem escolhidos?

Amém e Corajoso realmente fez NBA história na quinta-feira como os primeiros irmãos a entrar no top 10 no mesmo draft. Londres e Bola LaMelo foram as três primeiras seleções, mas não são gêmeas e foram escolhidas com três anos de diferença. Morris gêmeos Markieff e Marcus são gêmeos idênticos, mas foram escolhidos em 13º e 14º no draft de 2011.

O NHL fornece o análogo mais próximo do Thompson realização dos gêmeos. Em 1999, o Vancouver Canucks selecionou gêmeos idênticos Daniel e Henrik Sedin com a segunda e terceira escolhas, respectivamente. O Canucks já teve a terceira seleção entrando no draft e acabou adquirindo a segunda escolha via trade.