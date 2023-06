Os novos capitães do Real Madrid: Nacho, Modric, Carvajal e Kroos

RO eal Madrid anunciou oficialmente os seus quatro capitães para a próxima temporada. Depois Karim Benzemaa saída de obrigou a uma remodelação na hierarquia, o capitão principal é agora nacho.

O defesa-central de 33 anos passou toda a sua carreira no Real Madridvindo da academia do clube antes de fazer sua estréia sênior em 2011. Ele agora assumirá um papel que já viu ser desempenhado por Iker Casillas, Sergio Ramos, Marcelo e Benzema.

nachoA decisão de ficar no Bernabéu e aceitar a capitania abre as portas para a possibilidade de que ele possa se aposentar Real Madrid jogador e se tornou o primeiro homem de um clube de Los Blancos desde Manolo Sanchisque se aposentou em 2001.

Quem são os capitães do Real Madrid para 2023/24?

Depois nacho no ranking de capitania vem Lucas Modric. O croata mostrou seu compromisso com o clube ao ignorar as ofertas lucrativas que recebeu da Arábia Saudita e pode esperar começar muitos jogos com a braçadeira colocada.

O terceiro capitão é outro jogador da casa na lista, já que é Dani Carvajal. O zagueiro é apenas inelegível – e discutível – para o status de ‘homem do clube’ devido ao seu período de empréstimo no Bayer Leverkusen.

Real MadridO quarto capitão do Barcelona para 2023/24 tem uma ligação mais forte com a Alemanha: Toni Kroos. Hoje em dia a braçadeira é mesmo uma formalidade e Kroos é um daqueles jogadores que é um líder de qualquer maneira e sua voz já carrega grande autoridade com seus companheiros de equipe.

Depois do disco do Gento

Os quatro capitães começam a temporada em busca do sexto troféu da Liga dos Campeões, algo que só Paço Gento conseguiu, por Real Madrid ou mesmo qualquer equipe.

Curiosamente, esta também é a terceira temporada consecutiva que Real MadridO primeiro capitão deixou o clube. Em 2021 Sergio Ramos dirigiu-se para Paris e no verão passado marcelo ingressou no Olympiakos.

Agora, Benzema decidiu aceitar uma megaoferta na Arábia Saudita e a braçadeira é passada mais uma vez, desta vez para um madridista de longa data, Nacho Fernandez.