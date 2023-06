Os Patriots teriam feito uma oferta a Aaron Rodgers: ele evitou a sombra de Tom Brady?

Aaron Rodgers é exatamente onde ele quer estar na nova temporada da NFL, ele teve várias ofertas que optou por não divulgar. Mas a Fox Sports revelou recentemente que uma grande oferta do Patriotas da Nova Inglaterra alcançou seu agente e Aaron imediatamente rejeitou. Se você acha isso estranho por algum motivo, vejamos as possíveis razões pelas quais ele tomou essa decisão e finalmente partiu para Nova York para jogar pelos Jets. Aaron Rodgers já está entre os melhores zagueiros de todos os tempos, mas não está de Tom Brady nível. Na verdade, ele está naquele segundo escalão que também é a elite da elite. Brady está simplesmente em um nível próprio que, neste momento, só pode ser alcançado por Patrick Mahomes. Aaron Rodgers escreveu sua própria história, ganhou dois anéis do Super Bowl e ainda está no topo de seu jogo, apesar de ser um veterano.

Como resposta ao Fox Sports relatório, as pessoas imediatamente começaram a mencionar que Rodgers provavelmente rejeitou esta oferta porque é exatamente onde Tom Brady tornou-se uma lenda. Mesmo com sua aposentadoria, Aaron Rodgers provavelmente evitou fazê-lo ao mesmo tempo que Brady, para que cada um deles pudesse ter seus eventos separados no Hall da Fama da NFL. Se eles tivessem se aposentado no mesmo ano, estariam na mesma turma e todas as atenções estariam voltadas para Tom. Pensamento inteligente de Rodgers, se fosse esse o caso. Além disso, seria um pouco estranho assistir Rodgers usar um uniforme do New England Patriots porque ele é contemporâneo de Tom Brady.

Rodgers teria se saído bem como um New England Patriot?

Acreditamos que Aaron Rodgers teria se saído bem em qualquer time da NFL que tivesse escolhido, o que naturalmente seria um candidato ao título. O New York Jets tem grande profundidade em sua equipe, eles realmente precisavam de um líder como Aaron Rodgers para dar o próximo passo. Mas o New England Patriots é uma história totalmente diferente, estamos falando de um time que entrou na idade das trevas depois que a maior lenda do jogo os deixou. É algo parecido com o que aconteceu no FC Barcelona depois que Messi saiu. A equipe não tem sido a mesma desde então e nunca será. Rodgers provavelmente teria feito um bom trabalho lá, mas nem de longe o que Tom Brady fez.