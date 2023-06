Os planos dos Spurs para Wembanyama revelados – o adolescente liderará o renascimento de San Antonio?

Victor Wembanyama está jogando suas últimas partidas no basquete francês antes de seu tão esperado salto para o NBA. O animal na próxima semana será confirmado como a primeira escolha geral no Draft da NBA de 2023e o jovem de 19 anos já enfrenta grandes expectativas antes mesmo de pisar no chão da NBA.

Mas o incentivo de São Antônio farão tudo o que puderem para facilitar a transição de Wembanyama para a vida no Associação. Lendas da equipe serão recrutadas para ajudar wemby em sua temporada de estreia, mas um novo relatório diz que o esporas têm planos definidos para garantir que o fenômeno 7’4” seja configurado para uma carreira longa e bem-sucedida.

Sem Summer League para Wemby e uma extensão Pop em andamento

De acordo com SpursTalko esporas se recusaram a entreter negociações comerciais para O animal e estão garantidos para selecioná-lo no draft da próxima quinta-feira. Wembanyama completará a série final da liga francesa e ruma para a Estados Unidosonde se espera que fique de fora Liga de Verão jogos na expectativa de jogar para Françada seleção nacional neste verão.

Também é certo que o lendário Gregg Popovich vai treinar Wembanyama na próxima temporada, mas o NBAO técnico mais vencedor de todos os tempos ainda não assinou um novo contrato em Santo Antônio depois que seu contrato anterior expirou no início deste ano.

O relatório afirma Popovich irá, em algum momento, assinar um novo contrato que inclui desistências após cada uma das duas primeiras temporadas e talvez torná-lo o treinador mais bem pago da liga, à frente de Detroitde Monty Williams.

Estratégia de agência livre de San Antonio

O esporas supostamente quer emparelhar O animal com um armador veterano de alto nível – e enquanto alguém como James Harden provavelmente está fora de questão, alguns acreditam que Chris Paul ou Fred Van Vleet estará interessado em jogar em Centro AT&T.

A combinação única de habilidade, tamanho, visão e capacidade atlética de Wembanyama poderia rapidamente Santo Antônio um contendor da Conferência Oeste e um destino para veteranos em busca de anéis, mas só o tempo dirá. Por enquanto, os Spurs ficarão encantados em receber seu homem na próxima semana em Barclays Center.