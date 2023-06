Os proprietários do Wrexham, Ryan Reynolds e Rob McElhenney, investem na Alpine da F1

Wrexham os Proprietários Ryan Reynolds e Rob McElhenney uniram forças com um consórcio de investidores para garantir uma participação acionária significativa de 24% na Fórmula 1 equipe Alpino.

A Renault, empresa controladora da Alpine, fez um anúncio oficial na segunda-feira, revelando o envolvimento dos dois atores de Hollywood ao lado da Otro Capital e da RedBird Capital Partners.

Depois de fechar um negócio exorbitante no valor de 200 milhões de euros, o valor da Alpine Racing atinge uns impressionantes 706 milhões de libras – cerca de 900 milhões de dólares.

Reynolds e McElhenney, tendo concluído com sucesso a aquisição do Wrexham em 2021, impulsionou o clube galês de volta à Liga de Futebol após uma ausência de 15 anos. O triunfo do clube na conquista do título da Liga Nacional, em abril, abriu caminho para o retorno.

A RedBird, uma importante empresa de investimentos com sede nos Estados Unidos, possui um portfólio notável no campo esportivo.

Possui participações de investimento no Fenway Sports Group, dono de gigantes da Premier League Liverpool e Boston Red Sox time de baseball. A RedBird expandiu ainda mais seus investimentos esportivos ao adquirir o clube italiano da Serie A AC Milão em um negócio notável de 1,2 bilhão de euros em agosto de 2022. Além disso, a empresa detém o controle acionário do time francês da Ligue 1 Toulouse.

“Esta associação é um passo importante para melhorar nosso desempenho em todos os níveis”, disse o presidente-executivo da Alpine laurent rossi observado.