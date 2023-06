Os quatro cenários possíveis de Kylian Mbappé: e todos são plausíveis

Kylian Mbappé desencadeou uma enxurrada de boatos desde que enviou uma carta a PSG quinze dias atrás, confirmando que não renovaria seu contrato até 2025. Isso não foi necessário porque bastou não fazer uma mudança antes de 31 de julho para descartar sua cláusula automática de dois mais um.

O que PSG que o homem conseguiu é pôr em alerta todos os interessados ​​e que nenhuma das quatro opções possíveis, duas das quais mais prováveis ​​e favoráveis ​​à Real Madrid, estão descartados. Esses são os cenários que o atacante do PSG enfrenta.

Não renovar e sair de graça em junho de 2024

Esta é a opção que, em princípio, o próprio jogador está a ponderar, com base na carta que enviou ao clube, na sua declaração posterior, em alguns desmentidos nas redes sociais e nas suas declarações em conferência de imprensa.

Por esses diferentes canais, Mbappé deixou claro que quer completar o ano restante de seu contrato e por isso enviou sua carta anunciando que não renovaria. Ao mesmo tempo, ele negou uma reportagem do Le Parisien que afirmava que ele queria sair neste verão para o Real Madrid. Nesta manobra, quem claramente sai perdendo é o PSG, pois depois do enorme esforço para contratá-lo ao maior contrato da história do esporte, verá o jogador sair em junho de 2024 sem deixar um euro nos cofres. O Real Madrid, segundo informações privilegiadas, também aposta nesta opção. Teriam que esperar até 1º de janeiro para assinar contrato com Mbappé e evitar a experiência de maio passado, quando o jogador desistiu por não ter contrato assinado com o clube e acabou renovando com o PSG.

Deixando este verão para o Real Madrid

O PSG negou que já tenha chegado a um acordo com o Real Madrid por 250 milhões de euros. No entanto, a saída de Mbappé já é a opção que está em cima da mesa, já que o PSG garantiu que o jogador não sairia a custo zero, então o jeito mais rápido é vendê-lo agora.

O Catar terá que colocar o jogador no mercado e aguardar as ofertas. O problema é que além do acordo entre PSG e Madrid, sem esquecer as más relações entre os dois clubes, também é necessária a assinatura de Mbappé. Por outro lado, é a primeira vez que o clube francês coloca no mercado o seu principal jogador. Para o Real Madrid, é uma forma de garantir o jogador agora e também em uma temporada em que o camisa 9 está livre e a equipe, apesar da chegada de Joselu, tem se mostrado fragilizada no ataque, principalmente com a saída de Benzema.

Execute a opção do último ano

É o mais remoto dos quatro, mas não é a primeira vez que Mbappé muda de ideia, por isso é melhor não descartar. Implica, porém, fazer o contrário do que disse em carta há quinze dias. Prorrogaria o contrato até 2025, conforme refletido na camisa no dia da renovação, em maio passado, com condições já acertadas. Esta manobra tem prazo de validade, uma vez que tem de ser feita até 31 de julho, conforme estipula o contrato em vigor.

Assine um novo contrato a partir de 31 de julho

O PSG tem tempo para mudar a opinião de Mbappé. Não poderia assinar pelo Real Madrid até 1 de janeiro de 2024, já nos últimos seis meses de contrato, mas até essa data o PSG teria tempo para lhe propor um novo contrato, com novos valores e anos de duração. Também não cairia muito bem com Mbappé, que deixou claro que não renovará e provavelmente fecharia a porta para o Real Madrid. Neste cenário, o sonho do PSG é que a equipe, comandada a princípio por Luis Enrique, se saia muito bem e Kylian volte a se sentir identificado com o projeto e feliz sob as ordens do técnico asturiano a ponto de mudar de ideia mais uma vez. .