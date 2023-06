Os rappers são uma ‘espécie em extinção’ devido à violência armada, Ja Morant a seguir?

Memphis Grizzlies guarda Eu moro espera-se que receba uma punição severa do NBA devido a seus repetidos crimes de exibição de uma arma de fogo nas redes sociais. analista esportivo Stephen A. Smith recentemente fez uma afirmação ousada de que alguns dentro da comunidade temem pela vida do jogador.

Morant, 23, é amigo de vários rappers e anda com uma arma na maioria das vezes devido à companhia que mantém, por SAS. Smith fez uma aparição em O Rico Show de Eisen no início desta semana para soltar a bomba.

Ja Morant filmado com outra arma

“Em relação ao comportamento de Ja Morant fora da quadra, algumas das coisas em que ele se envolve, com a empresa que mantém, com os estabelecimentos que frequenta, coisas dessa natureza. Obviamente, ele se sente compelido, praticamente todos os tempo, ter uma arma em volta dele”, disse Smith. “Muitos jogadores que conheço são das ruas, ponto final. E posso dizer que as pessoas dentro do NBA comunidade não está preocupada apenas com Ja Morant jogando basquete. Eles estão preocupados se ele estará ou não vivo em cinco anos.”

Morant recentemente deixou de seguir seu melhor amigo de infância Vonte Pack nas redes sociais. O segundo vídeo de Ja brandindo uma arma foi no Instagram Live de Pack.

A estrela da NBA aparentemente está tentando adotar o estilo de vida de um rapper, alguns dos quais estão frequentemente envolvidos com gangues. Morant já foi visto jogando sinais de Crip durante os jogos.

Rappers são uma ‘espécie em extinção’, diz Fat Joe

Smith, 55, pode ter razão ao dizer que algumas pessoas estão preocupadas com o bem-estar de Morant.

Os rappers são uma “espécie em extinção”, como afirmou Joe gordo depois PnB Rock foi morto a tiros em Los Angeles no final do ano passado.

Outros rappers mortos recentemente devido à violência armada incluem Decolar, Pop Smoke, Nipsey Hussle, XXXTentacion e muitos mais.

Esperançosamente, Morant está tomando as medidas necessárias para melhorar sua saúde mental, porque ele não tem absolutamente nenhuma necessidade de arriscar tudo por influência.