EUna preparação para o jogo 5 da Finais da NBA de 2023, MARCA teve a oportunidade de conversar longamente com Claus Antunes de Souzaum dos Denver Nuggets‘ dois preparadores físicos. Ele é um dos responsáveis ​​por conseguir Nikola Jokic e Jamal Murray em forma.

Os segredos da preparação física de Jokic revelados ao MARCA: “Trabalhador mais esforçado”.NACHO GARCIA

Você é um time com muitos países representados no vestiário.

“Somos como uma família, criamos laços entre as pessoas porque estamos passando pela mesma coisa. .”

Como é a preparação específica de Jokic?

“Jokic é o que mais trabalha na equipe, ou um deles. Sua disciplina é inacreditável. A definição de um verdadeiro profissional. Ele respeita suas limitações e entende o que tem que fazer para colocar sua mente e corpo no mais alto nível, é o que ele faz.”

O que Jokic faz na entressafra?

“Ele trabalha duro em casa, é inacreditável. Ele faz isso o ano todo. Ele entende a importância disso. O jogo dele fala por si.”

Como você administrou os 10 dias que teve entre Lakers e Heat?

“Foi complicado porque você não tem jogos. Você quer tentar manter o ritmo. É um desafio, mas ao mesmo tempo eles são profissionais. Eles sabem que estamos trabalhando para alguma coisa. Eles nos ouvem , os treinadores são incríveis, eles entendem o quanto temos que trabalhar fisicamente na quadra para mantê-los melhorando. E o ponto chave para nós é não mudar muito as coisas.”

Como são os shakes pós-jogo dos jogadores?

“É segredo (risos). Esses shakes nutricionais tem proteína, colágeno, coisas saudáveis ​​como leite de amêndoa. É a primeira oportunidade depois do jogo, eles ainda podem estar atendendo a mídia, pegando gelo… e pelo menos ainda podem obter uma boa dose de proteína assim que terminar de jogar.”

E os ingredientes?

“Eles estão em uma caixa trancada.”

Amanhã você vai trocá-lo por champanhe?

“Talvez. Veremos… Agora vamos dia após dia. Jogamos amanhã com a mentalidade de que há mais jogos depois disso.”

A parte mental… Quão difícil é ter um time como o Miami na sua frente que você tem que matá-lo duas ou três vezes a cada jogo?

“[Miami Heat] não vão desistir, nós sabemos disso. Trata-se de dar o seu melhor sempre, cada posse… e a beleza desses caras, este ano em particular, é que eles têm uma tremenda resistência mental. Tentamos apoiá-los e ser positivos quando as coisas não estão indo tão bem. Esta equipe continua e encontra uma maneira de vencer. Só posso assistir e aplaudir.”

Como você lida com essa situação de estar nas finais e que o caminho pode ser um ou outro dependendo do resultado?

“Tivemos muito sucesso, repetindo os mesmos passos. Se você repetir os passos, você mantém a rotina. E essa rotina te leva a ganhar outra, e outra, e outra… se a gente precisar. A ideia é continuar fazendo coisas parecidas com a mesma rotina. É isso que leva ao sucesso. A ideia não é mudar ou planejar as coisas de maneira diferente. Mudamos se for preciso, mas a ideia é replicar o que sempre fazemos .”

Nos últimos anos, Jamal Murray e Michael Porter Jr. sofreram ferimentos graves. Qual a importância do preparador físico nesses casos particulares?

“O mais importante é que eles queriam voltar. E você vê isso na disciplina de voltar todos os dias e trabalhar. problemas, estamos aqui apenas para ajudar.”