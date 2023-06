Osasco (SP) abre concurso público com 632 vagas

Nesta terça-feira, dia 20 de junho, a Prefeitura de Osasco (SP) publicou novo edital. Este, então, se destina a concurso público com mais de 600 vagas para diferentes cargos.

Desse modo, aquele que se interessar em concorrer às oportunidades poderá se inscrever a partir do dia 28 de junho. O período de inscrições terá mais de um mês de duração, indo até 07 de agosto. Portanto, os candidatos terão um bom tempo para se preparar até as etapas avaliativas.

A banca examinadora é a Vunesp (Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista). Dessa forma, esta ficará responsável por atos como, por exemplo, as inscrições, aplicações de prova e divulgação dos resultados.

Logo, para obter maiores informações, acessar o edital, se inscrever e se manter atualizado, o candidato deverá sempre consultar o site da Vunesp.

Quais serão os cargos para Osasco?

O edital oferta um total de 632 vagas para cargos de diferentes níveis de formação.

Nesse sentido, exigindo nível médio/técnico estão os cargos de:

Técnico de enfermagem, com 150 vagas;

Técnico de imobilização Ortopédica, com 05 vagas;

Técnico em farmácia, com 50 vagas.

Para estas oportunidades, então, as remunerações variam entre R$ 2.247,72 e R$ 2.732,13 a depender da função. Ademais, no que diz respeito à jornada de trabalho, esta pode variar entre 30 e 40 horas por semana, com possibilidade de revezamento.



Além disso, o concurso também oferta vagas que exigem nível superior:

Médico, com 362 vagas em 34 áreas diferentes;

Enfermeiro, com 30 vagas;

Nutricionista, com 30 vagas;

Terapeuta ocupacional, com 05 vagas.

Para estes, a remuneração varia entre R$ 5.178,10 e R$ 5.828,22, além de prêmio incentivo. A carga horária também varia de acordo com cada especialidade.

Em conjunto, o edital também oferta benefícios como, por exemplo:

Cesta básica mensal;

Auxílio-transporte;

Prêmio incentivo;

Vale cesta de Natal.

Assim, a Prefeitura Municipal de Osasco poderá alocar os candidatos com aprovação nas lotações de qualquer unidade existente. Isto é, incluindo a Unidade Básica de Saúde (UBS) para o caso da função de Enfermeiro Sanitarista.

Todos os servidores estarão no regime jurídico estatutário, com atribuições que constam no Anexo I do Edital. Portanto, é muito importante ler o anexo a fim de entender melhor as responsabilidades de cada função.

Como será o concurso?

Para todos os cargos, o concurso da Prefeitura de Osasco terá a fase única de prova objetiva.

Primeiramente, para as funções que exigem nível médio o exame cobrará:

Língua Portuguesa, com 10 questões;

Matemática, com 10 questões;

Conhecimentos Específicos, com 20 questões.

Já para os cargos de nível superior, a prova consistirá em:

Língua Portuguesa, com 10 questões;

Política de Saúde, com 15 questões;

Conhecimentos Específicos, com 25 questões.

Esta etapa única será de caráter eliminatório e classificatório. Assim, de acordo com o governo de Osasco, seu objetivo é “avaliar o grau de conhecimento geral do candidato, bem como a capacidade de análise, entendimento e interpretação de informações, habilidade de trabalhar com estrutura lógica das relações, capacidade dedutiva e conhecimentos técnicos específicos do cargo”.

O exame ocorrerá no município em 24 de setembro, no turno da tarde, com a duração de 3 horas.

Desse modo, para se habilitar na prova objetiva, é necessário ter nota igual ou superior a 50 pontos e não zerar em nenhum dos componentes. Além disso, o candidato deverá estar de acordo com a classificação do edital.

Então, ocorrerá eliminação nos casos de:

Candidato ausente na prova objetiva;

Candidato que não se habilitou na prova objetiva.

Para saber melhor sobre o conteúdo programático do exame, o candidato deve consultar o edital.

Como se inscrever?

Aqueles que desejarem concorrer às oportunidades da Prefeitura de Osasco devem se inscrever entre 28 de junho e 07 de agosto.

Dentro deste período, então, o candidato deve acessar o site da banca examinadora, ou seja, da Fundação Vunesp. A inscrição será apenas online, não se admitindo inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, dentre outros.

Primeiramente, é necessário que o candidato leia todo o edital a fim de conhecer as regras do certame e critérios dos cargos. Assim, deverá preencher toda a ficha de inscrição, com seus dados corretos.

Por fim, o site irá gerar um boleto para pagamento da taxa de inscrição, o que deve ocorrer até o dia 08 de agosto. Caso o candidato não pague este valor, a inscrição não será validada.

A taxa terá o valor de:

R$ 68,50 para os cargos de nível médio;

R$ 98,80 para os cargos de nível superior.

No entanto, é possível solicitar isenção nos casos em que o candidato:

Realizou 2 doações de sangue nos 12 meses antecedentes à inscrição;

Resida no Município de Osasco.

Para estas situações, o requerimento de isenção deve ocorrer apenas no dias 28 e 29 de junho. Além disso, é necessário enviar documentos que comprovem os critérios.

Critérios para ingressar na Prefeitura de Osasco

De acordo com o edital, para além de se classificar no concurso, para ingressar na área de saúde do governo municipal de Osasco é necessário:

Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros;

Ter, no mínimo, 18 anos de idade;

Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;

Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;

Estar com o CPF regularizado;

Não registrar antecedentes criminais;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada em exame médico admissional;

Não ter sofrido, quando do exercício de cargo ou função pública, demissão a bem do serviço

Estar ciente de que a Prefeitura Municipal de Osasco poderá solicitar a entrega de outros documentos;

Não receber proventos de aposentadoria de que trata o artigo 40 ou dos artigos 42 e 142 da Constituição Federal, ressalvados os casos previstos na Constituição Federal.

Por esse motivo, então, o candidato deve estar ciente destes critérios, estando de acordo com eles a fim de ingressar na administração pública.

Junto destes requisitos, o candidato deve cumprir com as regras para habilitação e classificação no concurso.