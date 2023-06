Outra espera acabou: DeAndre Jordan ganha o primeiro título da NBA como membro do Nuggets

Tele Denver Nuggets são NBA campeões pela primeira vez, confirmando uma grande mudança no Associaçãoequilíbrio de poder. Denver na noite de segunda-feira se tornou a primeira equipe da Conferência Oeste fora dos estados de Califórnia e Texas para ganhar um campeonato em mais de 40 anos, com muitos jogadores saboreando o triunfo do título pela primeira vez.

Um desses campeões pela primeira vez é DeAndre Jordancuja jornada na NBA o levou ao topo do jogo pela primeira vez.

Jordan: Um campeão após 1.083 jogos da NBA

Jordânia entrou no NBA como um Los Angeles Clippers escolha do draft em 2008. Ele se tornou bicampeão de rebotes e membro do Clippers‘ famoso Lob City trio ao lado Blake Griffin e Chris Paul.

Jordan então se juntou ao Dallas Mavericks na agência livre antes de ir para o New York Knicks como parte do Kristaps Porzingis em 2019. Ele teve passagens pelo Brooklyn Netso Los Angeles Lakerse a Philadelphia 76ers antes de assinar com o pepitas verão passado.

Embora tenha feito apenas oito partidas na temporada regular e nenhuma nos playoffs, Jordan poderá colocar “campeão da NBA” em seu currículo da mesma forma.

Jordan estará de volta na próxima temporada?

Jordânia– um contrato de um ano no valor de apenas US $ 3 milhões – termina neste verão, mas há uma chance Denver recontrata-o. Ele teve um impacto significativo na pepitas‘ vestiário, encorajando Nikola Jokic para se tornar um líder mais vocal e promover um ambiente positivo, apesar de seu tempo de jogo limitado.

Se Jordan voltar ao cidade de milha altaele pode estar comemorando novamente no próximo ano. BetMGM tem o Nuggets (+500) como os primeiros favoritos para vencer o 2024 NBA campeonato antes do celtas de Bostono Milwaukee Buckse a Phoenix Suns.