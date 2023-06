Oxigênio do submarino desaparecido do Titanic seca, destino dos passageiros não está claro

O oxigênio dentro do submarino que desapareceu no Oceano Atlântico acabou oficialmente, mas o destino dos 5 passageiros a bordo ainda é desconhecido.

A NBC News, citando um oficial da Guarda Costeira, relatou que as pessoas dentro do submarino de 21 pés conhecido como Titan teriam sugado todo o ar respirável às 7h08 ET de quinta-feira – e agora já passamos desse ponto.

Como você provavelmente sabe, o submarino tinha 96 horas de oxigênio de emergência quando os passageiros embarcaram em sua viagem no domingo para inspecionar os destroços do Titanic no fundo do Oceano Atlântico Norte. A embarcação, pertencente às expedições OceanGate, desapareceu nas águas da Terra Nova e não ressurgiu.