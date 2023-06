Paddy Pimblett fornece atualizações sobre lesões e admite que foi ‘merda na minha última luta’

Paddy Pimblett diz que está se recuperando após uma lesão no tornozelo que sofreu em sua luta mais recente no UFC em dezembro passado.

No UFC 282, Pimblett estava no lado direito de uma decisão polêmica contra Jared Gordon para melhorar para 4-0 dentro do octógono. Em sua página do YouTube, Pimblett divulgou um vídeo mostrando a contagem regressiva para seu casamento recente, além de fornecer uma atualização sobre a lesão, além de responder a uma pergunta sobre o que espera quando voltar ao octógono, que a linha do tempo parece um pouco mais positiva do que originalmente esperado.

“Mal posso esperar, espero lutar antes do final do ano, para ser honesto, chutar a cabeça de algum peido”, disse Pimblett em seu último vlog no YouTube. “Eu estava foda na minha última luta. Foi uma performance ruim.

“Eu disse isso [myself] – você é tão bom quanto sua última apresentação, e eu parecia uma merda. Mas quando eu voltar, todo mundo vai me chupar de novo.”

Durante uma entrevista em abril para a Sky Sports, Pimblett disse que “teria sorte de lutar este ano” com a lesão que sofreu. Pimblett está mais otimista de que poderá retornar à jaula antes que o calendário chegue a 2024, depois de ter feito um procedimento mais aprofundado do que o normal.

“Pessoas [usually] fazer uma dessas cirurgias, tive que fazer duas em uma”, explicou Pimblett. “[One] ligamento precisava ser feito, o outro ligamento precisava ser feito, por isso fiquei tanto tempo de chuteira.

“As pessoas têm comentado perguntando: ‘Você está aposentado ou não?’ O que, posso me machucar agora?