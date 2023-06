Paddy Pimblett, peso leve do UFC, anuncia casamento com namorada de longa data

Uma das estrelas em ascensão do UFC se casou oficialmente.

No fim de semana, o peso leve Paddy Pimblett revelou no Instagram que se casou com a namorada de longa data Laura Gregory. Segundo o post, o casamento aconteceu no dia 28 de maio.

“Que dia do começo ao fim não poderíamos ter pedido por um clima, atmosfera ou pessoas melhores ao nosso redor,” afirmou Pimblett. “Gostaria de agradecer a todos que compareceram. Laura finalmente é a Sra. Pimblett agora, embora sejamos casados ​​há anos.

Pimblett, de 28 anos, está 4-0 desde que assinou com o UFC em 2021 – o que inclui vitórias sobre Luigi Vendramini, Rodrigo Vargas e Jordan Leavitt. Em sua última apresentação, “The Paddy” foi vitorioso por uma polêmica decisão unânime sobre Jared Gordon no UFC 282 em dezembro passado.

Pimblett não conseguiu voltar ao octógono até agora em 2023 e disse que “terá sorte de lutar este ano” depois de sofrer uma lesão no tornozelo na vitória sobre Gordon.