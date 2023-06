Padrasto de Zion Williamson defende estrela da NBA em meio a alegações de estrela pornô

Apesar de toda a negatividade em torno Zion Williamson e sua vida pessoal, seu padrasto está oferecendo uma demonstração pública de apoio ao filho, dizendo que apoia a estrela da NBA … enquanto lembra as pessoas de “acreditar na metade do que você vê e em nada do que ouve”.

padrasto de Williamson, Anderson Leeabordou indiretamente os rumores que começaram quando a estrela pornô e modelo OnlyFans Moriah Mills criticou a estrela do Pels esta semana, durante um evento da Zion Williamson Foundation em Louisiana.

“E eu quero dizer isso”, disse Lee no final de seu discurso … “e quero ser politicamente correto quando digo isso. Esse é meu filho e eu o amo.”

Em um evento para anunciar uma nova parceria entre as Escolas Paroquiais de Jefferson e a Fundação Zion Williamson, o padrasto de Williamson, Anderson Lee, apareceu para responder ao recente turbilhão de mídia social em torno da estrela do Pelicans.@FOX8NOLA pic.twitter.com/IMYKuADOyn — Andrés Fuentes (@news_fuentes) 9 de junho de 2023

@news_fuentes

Ele continuou … “Acredite na metade do que você vê e em nada do que ouve. Isso é tudo que quero dizer. Eu apoio meu filho cem por cento. Nem sempre estive onde estou hoje.”

ICYMI, Mills, 32, fez um discurso retórico no Twitter esta semana, dizendo que tem uma aventura romântica com a estrela da NBA. Ela diz que expôs o relacionamento deles e alegou capturas de tela de suas mensagens de texto íntimas porque ela afirma que Zion não disse a ela que tinha namorada, nem que eles estavam esperando um bebê.

Williamson e sua namorada, Ahkeemaanunciaram na terça-feira que estão esperando uma menina.

Zion Williamson descobre que será o ‘pai de menina’ em revelação épica de gênero de fogos de artifício



“Eu estava com você na semana passada em Nova Orleans e você não poderia me dizer que pensou em engravidar depois de tudo que fiz por você @Zionwilliamson”, escreveu Mills no Twitter.

“É melhor rezar para que eu não esteja grávida também, porque definitivamente estou atrasada.”

Mills afirma que isso não é por influência ou dinheiro … é sobre ela ser “jogada emocionalmente”.

Williamson – que assinou uma extensão de 5 anos e $ 193 milhões com o New Orleans Pelicans – ainda não comentou as alegações.