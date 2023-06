Pagamento de estímulo: Quanto o Novo México está enviando em pagamentos diretos?

EUum movimento que visa proporcionar alívio financeiro aos seus moradores, Novo México emitirá descontos fiscais de até US$ 1.000 para contribuintes elegíveis. Este desenvolvimento empolgante é uma boa notícia para todos os residentes do estado que declararam seus impostos de 2021. Os contribuintes individuais receberão generosos US$ 500, enquanto os casais casados ​​que apresentarem pedidos em conjunto receberão o desconto total de US$ 1.000. Se você optou pelo depósito direto, seus fundos serão enviados já na terça-feira, garantindo uma entrega rápida e conveniente. Para quem ainda não escolheu esta opção, não se preocupe; cheques em papel serão impressos e distribuídos entre 20 e 29 de junho.

Governador Michelle Lujan Grisham (D-NM) expressou seu entusiasmo pelos descontos, enfatizando que era uma prioridade pessoal para ela. Em um comunicado, ela afirmou: “Os preços das necessidades básicas continuam altos em todo o país. Nosso estado hoje está em uma posição financeira fantástica e é importante para mim que as famílias do Novo México estejam compartilhando desse sucesso.”

É importante observar que os contribuintes que mudaram de endereço desde a apresentação da declaração de imposto de renda de 2021 podem atualizar facilmente suas informações usando o portal de autoatendimento do Taxpayer Access Point no site do Departamento de Impostos e Receitas do Novo México. Como alternativa, eles podem enviar um formulário de mudança de endereço diretamente ao departamento. Além disso, os contribuintes que atualizaram suas informações bancárias desde o envio das declarações fiscais de 2021 receberão seus descontos por meio de cheque pelo correio.

Você tem até 31 de maio de 2024 para preencher suas declarações de 2021

Para quem ainda não fez a declaração de 2021, ainda dá tempo de fazê-lo, pois o prazo é 31 de maio de 2024. Portanto, aproveite esta oportunidade antes que seja tarde.

Novo México está experimentando um superávit no ano fiscal graças aos altos preços do petróleo e, como resultado, o estado deve devolver mais de $ 673 milhões aos seus contribuintes. Essa iniciativa de desconto faz parte de uma tendência maior em vários estados, onde descontos de impostos ou cheques de “estímulo” estão sendo emitidos para residentes elegíveis. Por exemplo, Minnesota aprovou recentemente descontos de impostos semelhantes para seus residentes este ano, enquanto mais de vinte estados forneceram descontos e pagamentos de alívio da inflação para seus residentes qualificados no ano passado.

Os cheques de desconto do Novo México são uma ótima maneira de aliviar os encargos financeiros e garantir que as famílias do estado possam se beneficiar de seu sucesso econômico. Se você se qualifica para um desconto de US$ 500 ou US$ 1.000, depende do seu status de registro para o ano fiscal de 2021.

A maioria dos residentes receberá o pagamento automaticamente, sem necessidade de aplicações adicionais. Portanto, fique de olho em suas contas bancárias em meados de junho, pois os pagamentos de descontos começarão a rolar. detalhes com o Departamento de Impostos e Receitas do Novo México para garantir um processo tranquilo.