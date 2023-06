Pagamento do Bolsa Família é LIBERADO nesta segunda (26) com NOVO VALOR APROVADO

Os beneficiários do Bolsa Família podem comemorar o pagamento desta segunda-feira (26). Isso porque o Governo Federal aprovou o novo valor do benefício para os inscritos.

Neste mês, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) realizou mudanças no programa, incluindo novos acréscimos para beneficiar as famílias brasileiras. A partir desse mês, os beneficiários poderão receber um valor maior do que os outros meses.

A seguir, entenda como vai funcionar o novo pagamento e como ter acesso aos recursos.

Qual será o novo valor do Bolsa Família?

Em primeiro lugar, é importante relembrar que todas as famílias já possuem a garantia de receber o mínimo de R$ 600 mensais através do Bolsa Família. Esta medida está em vigor desde o início do ano, após a aprovação do governo.

No entanto, a partir de junho, começa a valer também a renda mínima per capita. Através da nova regra, o grupo familiar deverá receber o mínimo de R$ 142 por cada pessoa. Dessa forma, família maiores poderão receber mais todos os meses.

Vale ressaltar que, caso o número de integrantes da família não alcance o suficiente para garantir o pagamento mínimo de R$ 600, o Governo Federal irá fazer um acréscimo para garantir o repasse mínimo.

Novos acréscimos foram aprovados

Desde março, as famílias com crianças de até 6 anos de idade já estão recebendo o pagamento extra de R$ 150 por cada criança. Mas, a partir de junho, novos membros também terão direito ao bônus do Bolsa Família.

Agora, as gestantes, nutrizes, crianças entre 7 e 12 anos, bem como adolescentes entre 13 e 18 anos incompletos, também receberão pagamento extra do programa. Para estes grupos, o acréscimo será de R$ 50 mensais.



Você também pode gostar:

Vale lembrar que os acréscimos são cumulativos. Dessa forma, quanto maior for a família, maior será a parcela a receber do programa.

Como garantir o recebimento do bônus do Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família devem manter os dados do CadÚnico atualizados para garantir o recebimento do bônus. Isso porque essa é a única forma que o Governo Federal consegue ter acesso às informações das famílias e conceder os benefícios que possuem direito.

Para fazer a atualização, o responsável familiar deve se dirigir ao CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) mais próximo da sua residência. É obrigatório atualizar o cadastro sempre que algum dado familiar mudar ou a cada dois anos, mesmo se não houver mudanças.

Além disso, o Governo Federal também aprovou novas regras para garantir a continuidade do benefício. Confira:

Atualização da caderneta de vacinação de crianças, adolescentes e gestantes;

Crianças entre 4 e 5 anos deverão ter frequência escolar mínima de 60%;

Crianças a partir de 6 anos deverão ter frequência escolar mínima de 75%;

Gestantes devem fazer o pré-natal;

Realizar o acompanhamento nutricional das mulheres e crianças de até 7 anos.

Calendário de pagamentos

O Governo Federal já começou os repasses do Bolsa Família referente a junho com os novos valores. A Caixa Econômica Federal é a responsável por realizar os pagamentos e começou a liberação no último dia 19.

O calendário de pagamentos segue o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Assim, a cada dia, um novo grupo pode acessar os recursos. Confira o calendário oficial:

Final de NIS 1: 19 de junho (LIBERADO);

Final de NIS 2: 20 de junho (LIBERADO);

Final de NIS 3: 21 de junho (LIBERADO);

Final de NIS 4: 22 de junho (LIBERADO);

Final de NIS 5: 23 de junho (LIBERADO);

Final de NIS 6: 26 de junho ;

; Final de NIS 7: 27 de junho;

Final de NIS 8: 28 de junho;

Final de NIS 9: 29 de junho;

Final de NIS 0: 30 de junho.

É possível sacar o benefício através das agências da Caixa, caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Além disso, os beneficiários também podem movimentar os valores por meio do aplicativo Caixa Tem.

O app está disponível para aparelhos Android e IOS e permite a realização de transferências, PIX, recarga de celular, pagamento de boletos, bem como garante acesso a diversos serviços bancários.