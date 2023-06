pagamento HOJE para NIS 5 com ADICIONAL e Auxílio Gás

O novo Bolsa Família, programa social do Governo Federal, iniciou nesta sexta-feira (23) o pagamento da parcela referente ao mês de junho aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 5. Com a entrada de novos adicionais, o valor médio do benefício sobe para R$ 705,40, considerado o maior da história do programa. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o Bolsa Família atenderá neste mês cerca de 21,2 milhões de famílias brasileiras, gerando um investimento em torno de R$ 14,97 bilhões.

Quais são os adicionais do novo Bolsa Família?

A partir deste mês, o Bolsa Família conta com novos auxílios para apoiar famílias que possuem gestantes ou filhos de 7 a 18 anos. Cada adicional é de R$ 50, podendo atingir o valor total de R$ 900 para aqueles que se enquadram nos requisitos para receber ambos os valores. Desde março, um outro adicional já estava sendo pago no valor de R$ 150 às famílias com crianças de até 6 anos. Com isso, o auxílio inicial oferecido no valor de R$ 600 passa a ser complementado, beneficiando ainda mais famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social.

Como funciona o pagamento do Bolsa Família?

O pagamento do Bolsa Família ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. Os beneficiários podem consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, utilizado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Além disso, desde junho, foi incorporada ao Bolsa Família a chamada regra de proteção. Nela, mesmo que uma família obtenha emprego e melhore sua renda, essa poderá continuar usufruindo do programa por até dois anos, desde que cada membro receba o equivalente a até meio salário mínimo. Nesses casos, a família passará a receber 50% do valor do benefício a que teria direito.

Auxílio Gás também é pago em junho

Outro benefício que será pago nesta sexta-feira (23) às famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) é o Auxílio Gás. Com valor de R$ 109 no mês de junho, isso segue o calendário do Bolsa Família. O montante apresenta uma queda em relação a abril, em razão das recentes reduções no preço do botijão. Neste mês, o programa Auxílio Gás beneficiará cerca de 5,62 milhões de famílias. Com duração prevista até 2026, o valor do benefício foi mantido em 100% do preço médio do botijão de 13 kg até o fim do ano, graças à aprovação da Emenda Constitucional da Transição e da medida provisória do Novo Bolsa Família.

Para receber o Auxílio Gás, é necessário estar incluso no CadÚnico e ter pelo menos um membro na família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Além disso, a lei que criou o programa estabeleceu preferência para mulheres responsáveis pela família e para mulheres vítimas de violência doméstica.