Pagamento integral para professores contratados é garantido pelo prefeito Ronaldo Lopes

Mesmo em recesso escolar, a Prefeitura de Penedo realizará o pagamento desses profissionais com recursos próprios

Em entrevista concedida na tarde desta sexta (23) ao programa Canal do Povo, da rádio Penedo FM, o secretário Luciano Barros Lucena, da Secretaria Municipal de Educação de Penedo (SEMED), anunciou a decisão do prefeito Ronaldo Lopes de garantir o pagamento integral dos professores contratados da rede municipal de ensino.

Este marco representa um importante compromisso da gestão atual com a valorização dos profissionais da educação.

Lucena destacou a sensibilidade e a preocupação do prefeito Ronaldo Lopes com os servidores municipais. “O prefeito me ligou e disse, Luciano, faça as suas contas e eu lhe garanto que eu irei repassar com recursos próprios aquilo que você precisar para fechar o ano”, compartilhou o secretário durante a entrevista.

Diferentemente de gestões anteriores, a Prefeitura de Penedo, sob a liderança de Ronaldo Lopes, decidiu reverter a decisão de não pagar o salário integral dos professores contratados durante o recesso escolar.

Essa ação demonstra um forte compromisso da atual gestão com a estabilidade financeira dos profissionais da educação, permitindo que possam planejar suas aulas e suas vidas com mais tranquilidade.

“É a preocupação do prefeito Ronaldo Lopes com o servidor. E a gente só tem realmente a demonstrar e mostrar a toda a população de Penedo, aos servidores, inclusive da Secretaria Municipal de Educação, a preocupação que ele tem com cada um”, reforçou o secretário.

Este compromisso financeiro será viabilizado por meio de recursos próprios da Prefeitura de Penedo, o que sublinha a eficiência e a responsabilidade fiscal da gestão do prefeito Ronaldo Lopes.

Vale ressaltar que essa medida abrangente contemplará todos os contratados que atuam na Secretaria Municipal de Educação de Penedo. Isso significa que, além dos professores, todos os outros profissionais essenciais para o funcionamento da educação municipal também receberão o pagamento integral durante o recesso escolar.

RETORNO DAS AULAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL

Também foi confirmado durante a entrevista o retorno das aulas para o dia 10 de julho. Este retorno é visto com muita expectativa, já que representa mais um passo no avanço da educação no município de Penedo.

A Prefeitura de Penedo reafirma, assim, seu compromisso com a valorização dos profissionais da educação e a melhoria contínua da qualidade do ensino municipal.

SECOM/PMP