PAGAMENTO para beneficiários com NIS final 7 é liberado HOJE (27/06)

O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do Brasil e beneficia milhões de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza no Brasil. Assim, garante uma renda mínima mensal para os beneficiários, que devem cumprir alguns requisitos para continuar recebendo o benefício.

O pagamento das parcelas ocorre mensalmente, sempre na segunda quinzena do mês. O repasse referente a junho já começou a ser feito pela Caixa Econômica Federal.

Nesta terça-feira (27), vão receber as pessoas que possuem o NIS (Número de Identificação Social) com final 7. A seguir, entenda mais sobre os novos valores do programa e como sacar o benefício.

Como funciona o pagamento do Bolsa Família?

O pagamento do Bolsa Família é feito de acordo com o último número do NIS dos beneficiários. É possível consultar a numeração no cartão do benefício, Carteira de Trabalho, Cartão Cidadão, Extrato do FGTS ou mesmo no aplicativo CadÚnico.

O Ministério da Cidadania e a Caixa Econômica Federal divulga o calendário de pagamento do programa anualmente. Assim, a cada dia do mês um novo grupo é contemplado com o recebimento dos recursos.

É possível sacar o benefício em até 90 dias a partir da sua disponibilização. Para fazer o saque, o responsável familiar deve se dirigir a uma agência da Caixa, casa lotérica ou ponto de atendimento Caixa Aqui, portando o cartão do Bolsa Família e um documento de identificação com foto.

Além disso, os beneficiários também podem movimentar o saldo através do aplicativo Caixa Tem. Por meio do app é possível realizar transferências, PIX, recarga de celular, pagamento de boletos, bem como ter acesso a diversos serviços bancários da Caixa.

Novo valor do Bolsa Família começa a valer em junho

Em junho, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) atualizou o valor pago pelo programa. Agora, o pagamento pode variar conforme a composição familiar.



A princípio, o MDS garantiu o pagamento mínimo de R$ 600 por cada família. No entanto, existem outros benefícios variáveis, que são pagos de acordo com o perfil familiar. Dessa forma, os integrantes poderão receber um valor bônus mensal, garantindo que as famílias maiores obtenham uma renda maior.

Veja quem tem direito aos benefícios variáveis:

Crianças de até 6 anos de idade: bônus de R$ 150;

bônus de R$ 150; Gestantes: bônus de R$ 50;

bônus de R$ 50; Lactantes: bônus de R$ 50;

bônus de R$ 50; Crianças entre 7 e 12 anos: bônus de R$ 50;

bônus de R$ 50; Jovens entre 13 anos e 18 anos incompletos: bônus de R$ 50.

Calendário de pagamentos de junho

Os repasses de junho do Bolsa Família tiveram início no dia 19 e seguirão até o dia 30 de junho, quando os beneficiários com NIS final 0 recebem. A seguir, confira o calendário oficial completo desse mês:

Final de NIS 1: 19 de junho (LIBERADO);

Final de NIS 2: 20 de junho (LIBERADO);

Final de NIS 3: 21 de junho (LIBERADO);

Final de NIS 4: 22 de junho (LIBERADO);

Final de NIS 5: 23 de junho (LIBERADO);

Final de NIS 6: 26 de junho (LIBERADO);

Final de NIS 7: 27 de junho (LIBERADO);

Final de NIS 8: 28 de junho;

Final de NIS 9: 29 de junho;

Final de NIS 0: 30 de junho.

Como saber se tenho direito ao Bolsa Família?

Para ter direito ao Bolsa Família, é necessário ter cadastro no CadÚnico (Cadastro Único). Isso porque esta é a porta de entrada para os benefícios assistenciais do Governo Federal. As famílias também precisam cumprir a regra da renda, que determina a renda máxima de até R$ 218 per capita para ter direito ao benefício.

Além disso, também existem algumas condicionalidades para garantir a continuidade dos pagamentos. Isso significa que as famílias devem assumir compromissos na área da saúde e educação para continuar recebendo o benefício. Confira quais são:

Atualização da caderneta de vacinação de crianças, adolescentes e gestantes;

Crianças entre 4 e 5 anos deverão ter frequência escolar mínima de 60%;

Crianças a partir de 6 anos deverão ter frequência escolar mínima de 75%;

Gestantes devem fazer o pré-natal;

Realizar o acompanhamento nutricional das mulheres e crianças de até 7 anos.

O descumprimento das condicionalidades pode levar à suspensão ou ao cancelamento do benefício. Por isso, é importante que a família mantenha seus dados atualizados no CadÚnico e informe qualquer mudança na sua situação.