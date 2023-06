Pai esperançoso de Randy Brown será libertado da prisão após mais de 30 anos atrás das grades

Poucos momentos significaram tanto para Randy Brown em sua carreira no MMA quanto poder lutar no UFC quando seu pai podia vê-lo se apresentar.

Isso pode não parecer uma ocasião monumental para a maioria dos lutadores, mas o pai de Brown está preso há mais de 30 anos. Embora tenha mantido uma presença constante na vida de seu filho, ele não pôde assistir até mais recentemente. De acordo com Brown, seu pai está cumprindo pena na USP Lewisburg, uma penitenciária federal de segurança média na Pensilvânia.

“Ele foi para a prisão sob a lei RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), foi quando eles começaram o RICO e tudo mais”, explicou Brown ao aparecer no A Hora do MMA. “Ele era alguém de interesse que eles queriam pegar no crime organizado. Eles lentamente trabalharam em seu caminho e construíram ao longo do tempo e construíram um caso contra ele.

“Ele era um cara, ele dirigia operações onde eles moviam drogas, eles faziam certas coisas – eles roubavam, extorquiam, todo tipo de coisa. Eles estavam atrás dele e eventualmente o pegaram e ele caiu sob o RICO e foi isso. Eles deram a ele três sentenças de prisão perpétua.

A Lei RICO, promulgada em 1970, foi instituída para permitir penas criminais estendidas para atos praticados como parte de uma organização criminosa em andamento.

Depois que a condenação foi proferida, Brown diz que sua mãe foi deportada de volta para a Jamaica, onde ele cresceu. Ele manteve um relacionamento com o pai por meio de telefonemas e visitas aos Estados Unidos

Isso não mudou quando Brown voltou para a América, preparando-se para terminar o ensino médio. Ele manteve contato constante com o pai, independentemente da distância entre eles.

“Eu o vejo muito”, disse ele. “Eu o vejo quase duas vezes por mês. Muitas pessoas não percebem que eu realmente tive meu pai em minha vida o tempo todo, mesmo quando fui enviado para a Jamaica, eu falava com ele quase todos os dias. Então, quando eu voltasse, partisse para os verões para voltar para a América, eles me levariam para visitá-lo.

Por mais difícil que tenha sido ter seu pai na prisão por quase toda a sua vida, Brown acredita que finalmente há uma chance de sua família se reunir se uma próxima audiência der certo.

“Ele tem mais um [hearing] chegando”, disse Brown. “Está chegando em breve, acho que está chegando neste verão, e é isso. Ele já teve alguns, ele foi negado antes no passado, mas ele não teve um incidente lá em cerca de 20 anos. Ele está envolvido em tantos programas diferentes e programas de orientação, e ele realizou muito enquanto está lá e em todos os programas que eles têm. Neste ponto, ele não é mais uma ameaça para a sociedade.

“Ele é um cara legal, mudou completamente. Ele dedicou sua vida a Deus. Eu acho que esse tempo está servido. Ele fez muito tempo. Ele está lá há muito tempo e muitas das leis mudaram. Muitas das leis sobre drogas, movimento da maconha e movimento de certas coisas, essas coisas não são mais ilegais.

“Acho que muito do tempo dele é tempo cumprido com outras coisas, e acho que ele deveria poder ser livre agora, estar com a família agora, estar com os netos. Poder ver meu filho e meus futuros filhos.”

Nada está obviamente garantido com a audiência de liberdade condicional, mas Brown está otimista de que seu pai deixará a prisão em um futuro próximo.

“Ele realmente mudou muito”, disse Brown. “Não estou dando desculpas pelas coisas que foram feitas. Ele fez o que sabia. Ele era um imigrante na época. Ele veio da Jamaica para Nova York e encontrou um jeito, e o jeito dele, não era o melhor jeito, mas era o jeito que ele sabia.

“Quando ele fala sobre por que foi para a cadeia e por que quer a prisão, sempre diz que cumpriu pena por todos nós. Ele quase se sacrificou para tentar nos colocar em uma posição melhor e, de certa forma, ele conseguiu.

Brown continua a usar sua própria carreira de lutador como uma forma de mudar a história em torno do nome de sua família. Com um filho de 12 anos em casa, Brown sempre busca servir de bom exemplo e modelo, e isso é mais importante para ele do que qualquer luta dentro do octógono.

“Meu trabalho é mudar a narrativa do sobrenome Brown”, explicou. “Meu trabalho agora como lutador de MMA, essa coisinha que eu faço, quero mudar meu nome inteiro para todo mundo.”