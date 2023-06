Paige Spiranac chama duplo padrão em esportes sobre corpos de homens e mulheres

Ssensação da mídia ocialPaige Spiranac levou para Twitter no sábado para expressar sua frustração com uma percepção padrão duplo no mundo dos esportes. E parece que ela tocou seus seguidores, pois seu ponto de vista ganhou força significativa.

Spiranac compartilhou um vídeo de um recente Bananas da Savana jogo de beisebol, onde dois jogadores tiraram as camisas e vestiram chapéus de cowboy enquanto dançavam no campo. Embora essas travessuras possam parecer incomuns para qualquer outro time de beisebol, elas são parte do curso com o Bananas da savana, conhecido por sua abordagem não convencional para o jogo.

No entanto, Spiranac notou um forte contraste nas reações a este vídeo em comparação com as respostas que ela recebe para suas próprias postagens de mídia social. Ela apontou a diferença em como os homens exibindo seus corpos são percebidos versus como as mulheres são julgadas.

Em seu tweet, Spiranac escreveu: “Interessante como é diferente a reação online quando os homens escolhem exibir seus corpos. Nenhum comentário neste vídeo chamando a atenção de prostitutas ou vadias. Apenas uma tonelada de mulheres dizendo que o beisebol agora é seu esporte favorito, mas essas mesmas mulheres me julgam duramente. A hipocrisia, rs.“

Paige Spiranac acende debate sobre preconceito de gênero

sua observação levanta uma questão importante sobre atitudes sociais e padrões aplicado a homens e mulheres no mundo dos esportes. A resposta teria sido a mesma se fossem duas mulheres dançando com chapéus de caubói no monte do arremessador? Spiranac sugere com razão que provavelmente seria recebido com severas críticas e escrutínio.

Como uma figura proeminente no reino das mídias sociais, Spiranac muitas vezes enfrentou críticas por seu conteúdo provocativo. No entanto, sua influência e seguidores falam por sitornando-a uma voz importante na comunidade online.

Ao lançar luz sobre esta questão, Paige Spiranac abriu um diálogo sobre o tratamento diferenciado de homens e mulheres no esporte e a paisagem social mais ampla. Sua mensagem ressoou com muitos, levando a uma discussão mais ampla sobre igualdade e tratamento justo para todos os atletas, independentemente do gênero.