Paige Spiranac compartilha captura de tela do pai de Baby Gronk deslizando em seus DMs

Golfing estrela da mídia social Paige Spiranac revelou uma mensagem direta que recebeu no Instagram do pai de Bebê Gronkgerando muita intriga e especulação.

Um dos maiores nomes das redes sociais atualmente é Bebê Gronkcujo nome verdadeiro é Madden San Miguel. Ele é filho de jake san miguel e parece que o pai está aproveitando ao máximo a atenção que a marca do filho está recebendo atualmente.

Paige Spiranac faz piadas sobre suas roupas de golfe

Várias pessoas já se manifestaram sobre receber mensagens de Jake nas redes sociais, iniciada por Taylor Lewan twittando uma captura de tela de Jake tentando colocar seu filho no podcast Bussin’ With The Boys, que Lewan faz com Will Comptonoutro jogador da NFL.

Outros também revelaram que Bebê GronkO pai de Michael estendeu a mão para tentar garantir oportunidades de mídia para seu filho e Paige Spiranac foi um deles.

Paige Spiranac foi abordada pelo pai de Baby Gronk

Personalidade do golfe Paige Spiranac se juntaram à festa, compartilhando mensagens no Instagram de Jake que mostram como ele está desesperado para trabalhar com ela.

A primeira mensagem é de novembro e pergunta se ela já esteve em Dallas, Texas.

Depois de nenhuma resposta de paigeele então enviou uma mensagem novamente em março e disse ‘Temos que colaborar’ com um emoji de braço flexionado.

O fenômeno Baby Gronk

Jake falou recentemente com o The Athletic sobre o conteúdo que ele cria com seu filho.

“A internet mostra uma coisa, mas ele é o garoto que você quer na sua casa” Jake disse.

“Tudo o que estamos fazendo parece um show. Não é a realidade. Eu sei equilibrar a internet e a vida real.

“Não acho que meu filho seja um Deus ou melhor do que todas essas outras crianças por aí.

“Seu objetivo é ir para a NFL, mas é raro e muito difícil conseguir.

“Portanto, meu objetivo é construir para ele uma plataforma e seguidores onde ele está ganhando dinheiro agora e indo para uma conta poupança.”