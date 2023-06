Paige Spiranac compartilha foto OnlyPaige em que ela segura uma bola de golfe em seu decote

Golf influenciador Paige Spiranac tem um domínio sobre seus muitos fãs e agora ela lançou algumas fotos inéditas.

Ela possui 3,7 milhões de seguidores no Instagram e decidiu anunciar seu conteúdo OnlyPaige compartilhando algumas imagens geralmente exclusivas para as massas.

Paige Spiranac faz piadas sobre suas roupas de golfe

A imagem que está chamando mais atenção mostra paige vestindo um biquíni verde com uma bola de golfe no decote.

O verde parece ser um tema no conteúdo, talvez sugerindo que muito dele foi feito na época do Masters de 2023.

Interesse extra em golfe… e em Paige Spiranac

O próximo grande torneio de golfe é o US Openque começa na quinta-feira, então Paige Spiranac deve ter algum conteúdo específico do US Open para seus fãs que estão dispostos a pagar por isso.

Scottie Scheffler é o favorito para vencer esse torneio e é o primeiro desde a altamente polêmica fusão entre o PGA Tour e o LIV Golf, financiado pela Arábia Saudita.

“O PGA Tour e o LIV estão se fundindo”, Spiranac twittou logo após a notícia.

“O Twitter do Golf está prestes a ficar picante nos próximos dias.”

A razão pela qual Paige Spiranac não faz fotos nuas

Embora Paige Spiranac não está usando muito nas últimas fotos que ela divulgou, a influenciadora nunca planeja ficar totalmente nua.

Não tenho nenhum problema com nudez implícita”, disse ela.

“Eu nunca quero mostrar essas partes do meu corpo e nunca farei isso.

“Também não acho que seja benéfico para meus objetivos de negócios e como vejo minha carreira se desenvolvendo nos próximos cinco, 10, 15, 20 anos.

“Nunca farei nenhum conteúdo picante ou trabalho nu. É apenas algo com o qual não me sinto confortável.

“Não há vergonha para as mulheres que fazem isso, sei que estão ganhando dinheiro, mas simplesmente não se encaixa no meu plano de negócios de longo prazo, onde quero chegar na minha vida.”