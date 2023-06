Paige Spiranac junta-se a Paris Hilinski e Annabel Angel para o deslumbrante trio de golfe

Paige Spiranacjunto com estrelas do golfe Paris Hilinski e Anabel Angel, realizou um trio dos sonhos em um evento de tapete vermelho repleto de estrelas na Califórnia. A ex-jogadora de golfe profissional de 29 anos estava deslumbrante em um top preto decotado e saia enquanto enfeitava o glamoroso LA Golf. Ela fez poses ao lado da golfista britânica Angel, que optou por um estiloso vestido azul. Completando o cativante trio estava Paris Hilinski, o diretor criativo da LA Golf, que fez uma declaração de moda ousada ao ficar sem sutiã.

Angel compartilhou uma série de instantâneos do evento no Instagram, com a legenda: “Evento de tapete vermelho do LA Golf @lagolf”. Os fãs ficaram emocionados ao ver as três estrelas relacionadas ao golfe em uma foto, com uma pessoa expressando gratidão dizendo:

@annabelangel e @_paige.renee na mesma foto. Uau… graças a Deus por ouvir minhas orações!!!” Outro fã entrou na conversa: “Legal. Minhas duas senhoras de golfe favoritas juntas @annabelangel @_paige.renee.” A visão de Paige em uma das fotos até deixou uma pessoa surpresa, exclamando: “A foto com Paige derreteu meu cérebro.” A emoção continuou com outro comentário que dizia, “Uau! As estrelas estão aqui!!”

Spiranac foi impressionante em outros eventos esportivos

Em uma saída recente do golfe, Spiranac assumiu o beisebol ao lançar o primeiro arremesso cerimonial em um jogo da MLB para o Milwaukee Brewers. Vestindo uma camisa dos Brewers, ela entrou em campo com a camisa amarrada na cintura. Paige lançou a bola com confiança para dar o pontapé inicial no jogo e, mais tarde, ela foi fotografada segurando orgulhosamente seu próprio bobblehead.

Isso marca o segundo ano consecutivo em que Paige teve a honra de lançar o arremesso de abertura para os Brewers. Ela já havia feito isso durante o jogo contra o New York Yankees em setembro do ano passado.