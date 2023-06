Paige Spiranac oferece seus pensamentos sobre a fusão LIV-PGA Tour

Paige Spiranac é um dos nomes mais famosos do golfe no momento, e ela nem é uma jogadora profissional

Assumir o ciberespaço numa altura em que ser um influenciador é um dos empregos mais bem pagos do mundo tem sido SpiranacA tacada de gênio de , e a atraente ex-jogadora de golfe viu sua popularidade explodir nos últimos anos.

Além de oferecer uma gama de imagens bastante sedutoras, Spiranac também oferece seus pensamentos sobre o esporte que ama, e houve um evento sísmico para ela falar, como foi anunciado na quinta-feira.

A guerra civil do Golf acabou. O LIV e o PGA Tour concordaram em encerrar sua batalha legal, e os dois órgãos reguladores do esporte agora se fundirão e avançarão como uma unidade coletiva.

Fusão deixa indivíduos como Rory McIlroy em apuros

A decisão de trazer o LIV financiado pela Arábia Saudita juntamente com o tradicional Circuito PGA não era algo que alguém esperava, especialmente quando os membros do PGA Tour lutaram tanto para manter a unidade unida.

Nada mais do que Rory McIlroy, que sempre criticou a abordagem LIV e permaneceu fiel ao PGA Tour. Ele agora se encontra em apuros, tendo que fazer parte do guarda-chuva de duas partes no esporte.

Spiranacporém, minimizou a situação difícil que alguns, incluindo o ex-profissional, Brandel Chambleeforam colocados pela fusão.

“Phil sabendo que Brandel está prestes a ter o pior dia de todos com a notícia da fusão da turnê com o LIV. Eu só quero ver a reação de Brandel… lol,” Spiranac tuitou.

Ela também foi positiva sobre o futuro do golfe, sugerindo que poderia haver torneios mais interessantes.

“Mais golfe em equipe, o que pode ser uma mudança interessante de ritmo”, acrescentou.